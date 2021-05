Nákup potravin na webu stoupl o 59 procent, trend už je nezvratný

Odborníci zdůrazňují, že loňský rok zcela změnil zákaznické chování a maloobchod se musel přizpůsobovat vládním opatřením téměř z hodiny na hodinu.

Pandemie proto rozpohybovala nový trend e-commerce neuvěřitelnou rychlostí. I ti obchodníci, kteří dříve váhali, museli rychle začít své produkty nabízet právě prostřednictvím e-shopů. A u tradičního „fyzického“ nákupu pak posilovali bezkontaktní služby.

„V loňském roce jsme zaznamenali nárůst uživatelů Makro Scan o více než polovinu,“ potvrzuje nárůst bezkontaktního prodeje Jiří Nehasil ze společnosti Makro.



Během loňského roku se zákazníci v obchodech naučili pořizovat větší nákupy a upřednostňovali produkty s delšími daty expirace. Tím pádem se snížila také frekvence nákupů a zákazníci do obchodů nechodili tak často. Například v Tesku třetina zákazníků nakupovala minimálně na týden dopředu.

Podle Tomáše Prouzy ze Svazu obchodu a cestovního ruchu se zákazníci také naučili při nákupu klást důraz na nové aspekty, jejichž význam do budoucna také přetrvá.

„I dále poroste zájem obchodu na zvyšování objemu lokálních potravin, bio potravin, bude kladen důraz na ochranu životního prostředí,“ míní Tomáš Prouza.

Zasažené gastro čeká na své zákazníky

Na své první zákazníky však zatím stále čekají pandemií nejvíce zasažené restaurace a hospody a s nimi i pivovary.



Pivní trh se celkově propadl o 5,6 procenta, ovšem propad v restauracích a hospodách se pohybuje okolo třiceti procent. Přímo v obchodech prodej baleného pivního sortimentu mírně narostl o 8,7 procenta. „To, co se dělo během deseti let, se loni stalo za rok. To je největší historický výkyv od války,“ upozornil obchodní ředitel Plzeňského Plzeňského Tomáš Mráz.

Plzeňský Prazdroj přišel v loňském roce o 555 tisíc hektolitrů, což je 111 milionu piv, které nemohl kvůli uzavřenému gastru prodat.

Loňským trendem se stalo hlavně rychlé a jednoduché nakupování. „Na to jsme ale vůbec nebyli zvyklí a těžili jsme hlavně z restaurací, které byly náhle zavřené,“ dodává Mráz.

Z pohledu konzumace piva se chování zákazníka změnilo velmi výrazně. „Lidé už nechtějí pít hodně, ale kvalitně,“ dodává Mráz.

Roste spotřeba ležáků, až o 50 procent a oblibě se těší také nealkoholické pivní mixy, které také vyrostly o 25 procent. Což tento segment, podle slov Tomáše Mráze, nezažil patnáct let.