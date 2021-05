Albert testuje vlastní e-shop s rozvozem zdarma. Zatím pouze v Brně

„Nejsme první, kteří by s touto nabídkou přicházeli, což není vždy výhodou. Nicméně dává nám to příležitost, abychom se učili z toho, co trh nabízí,“ řekl Jesper Lauridsen, generální ředitel obchodů Albert.

Služba Albert Domů Zdarma je momentálně ve svých začátcích. „V tuto chvíli jde o uzavřené testování pro 1 500 zákazníků v Brně, kteří se přihlásili. Budeme velmi pozorně sbírat jejich zpětnou vazbu a poslouchat jejich přání,“ doplnil Lauridsen.

Obchodní řetězec chce možnost nákupu z domova nabídnout široké skupině lidí a „demokratizovat online nakupování.“ I proto nabízí doručení objednávky zdarma.

Podle Lauridsena Albert aktuálně nemá skladovací prostory pro novou službu a zboží vybírá z prodejen. V testovací fázi rovněž nenabízí plný sortiment, ale pouze nejpopulárnější zboží. Přidání nebo naopak ubírání položek Lauridsen nevylučuje. „Samozřejmě v tomto bude mít zákazník poslední slovo, protože to děláme pro zákazníky,“ zmínil. Na základě vyhodnocení se teprve rozhodně, jestli a kam bude řetězec službu dále rozšiřovat.

I přes pandemickou situaci se Albertu daří. V loňském roce modernizoval 34 prodejen, otevřel 3 nové a představil nové formáty. Uvedl na trh také novou věrnostní aplikaci Můj Albert a získal nejvyšší hodnocení v prestižní soutěži Světové ceny kvality EFQM Global Award.

7. dubna 2021