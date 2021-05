Pandemie ukázala budoucnost nakupování. Přizpůsobují se prodejny i e-shopy

Podle dosavadních statistik společnosti Shopsys zůstane mnoho Čechů u nakupování na internetu již nastálo. Napovídají tomu tržby e-shopů, které při dosavadním rozvolňování klesaly jen dočasně. I když růst tržeb internetových obchodů bude letos pravděpodobně o něco pomalejší než loni, mohl by se podle prognóz pohybovat okolo dvaceti procent.

Řada podnikatelů dlouhodobou uzávěru nepřežije. Týká se to především menších kamenných obchodníků, kteří nedokázali konkurovat e-shopům a nemělo pro ně smysl udržovat prodejny s ohledem na výdaje, jako je nájem, energie a případně personál.

A tak v pandemickém roce zaznamenaly enormní nárůst především největší e-shopy a rovněž webové prodejny zavedených kamenných hráčů, ale také větší obchody a řetězce.

„Ti si možná poprvé vyzkoušeli plnou sílu online prodeje, předělali své prodejny na určitou dobu na výdejny. A ani po rozvolnění a otevření obchodů nebudou prodej přes internet ve většině případů opouštět a budou profitovat z obojího, jak kamenné provozovny tak i e-shopu,“ říká Adam Kolesa z Mall Pay.

To potvrzuje také Matěj Kapošváry, obchodní a marketingový ředitel společnosti Shopsys. „Co nejhladší propojení online a offline kanálů bude v současné době pro prodejce extrémně důležité. Nakupující se chtějí v každém bodě své zákaznické cesty rozhodnout, v jakém kanálu chtějí se značkou interagovat. Spotřebitelské chování, kdy zákazníci během jednoho nákupu přeskakují mezi kanály dle aktuální situace a potřeb, je čím dál tím rozšířenější. Stále rostoucí možnost kombinovat způsob nákupu postupně ztenčuje už tak mizející hranici mezi nákupem online a offline.“

Podle společnosti Shopsys, která zkoumala tržby e-shopů v rozmezí jednoho týdne před a jednoho týdne po otevření kamenných prodejen, došlo při otevření obchodů na konci první vlny pandemie k poklesům tržeb e-shopů o 26 procent. Tento propad byl zaznamenán ovšem pouze v prvních dnech po otevření obchodů.

Hned následující týden se tržby elektronických obchodů vrátily do původního stavu. Obdobná situace nastala při rozvolnění na přelomu ledna a února letošního roku. Tržby e-shopů po otevření obchodů zprvu klesly o 35 procent, nicméně obdobně jako v případě prvního otevření kamenných obchodů se vrátily do původního stavu a e-shopy byly na svém.

Z dat dále vyplývá, že v segmentech, kde lze nákup odložit a lidé jej raději realizují osobně, padají tržby e-shopům už v době, kdy se o otevření obchodů začíná mluvit. Naopak v segmentech, kde jsou zákazníci na online nákup již silně zvyklí, jako například v případě elektroniky, tržby klesají až blíže otevření kamenných obchodů.

Nové zkušenosti s hybridními prodeji

Budoucnost prodeje, jak se ukazuje i ve světě, je totiž i nadále v kombinaci online a offline prodeje.

„Ostatně i to je důvod, proč třeba velké e-shopy investují do cash & carry prodejen a ty menší zase do výdejních boxů, tedy fyzického výdejního místa. A kamenné prodejny zase koketují s onlinem, protože vstup do něj je nejjednodušší za poslední roky. Když jsme se ptali obchodníků, 57 procent z nich se se shoduje, že možností pro rozvoj e-shopu je letos výrazně více než třeba před rokem,“ doplňuje Adam Kolesa.

Mnozí provozovatelé kamenných obchodů ale i nákupních center se shodují, že e-commerce nedokáže nahradit kamenné prodejny a naráží na svoje limity. A tak se stává trendem mix obojího.

„Tradiční obchody zavádějí e-shopy jako doplňkový nástroj pro zvýšení prodejů. Ale i naopak, ve světě e-commerce se dostává do popředí model „click and mortar“, pro který je klíčové mít kamenný obchod využívaný nejen jako showroom, ale i jako místo pro vyzvednutí zboží. Až 70 procent e-commerce transakcí se odehrává tímto způsobem,“ říká Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR.

Adam Kolesa z Mall Pay potvrzuje, že se zákazníci nebudou k nákupům na e-shopech vracet v takovém množství, jako při pandemii. „Chtít zboží vidět a ohmatat je přirozené a pro některé zákaznické skupiny nezbytné. Na druhou stranu se zvýší průměrný počet nákupů online, který běžná česká domácnost dělá. Ve výsledku z toho budou tedy profitovat všichni, obchody i e-shopy, které letos možná poprvé dosáhnou hranice 200 miliard na obratech,“ dodává.

Poslední studie ukazují, že pokud se sníží počet kamenných prodejen, klesá proporčně celkový obrat včetně e-commerce.

„Proto i velcí prodejci elektroniky, kteří mají objemový i časový náskok v online prodeji, nadále udržují a rozvíjejí svoji pobočkovou síť a jejich nejčastější volbou jsou právě obchodní centra,“ dodává Kubíček.

Online svět osobní kontakt nenahradí

„Přestože jsme celkem spokojeni s výsledky našeho e-shopu, je nesporné, že význam kamenných obchodů je v případě našeho sortimentu i nadále klíčový. Propojení obchodu s digitálními službami považujeme v současnosti v oblasti obuvi za ideální řešení. Každému zákazníkovi vyhovuje něco trošku jiného. Mít ale jako základ reálné prodejny, kde si zákazník může zboží tzv. osahat, či si nechá poradit, považujeme i nadále za stěžejní,“ říká Tomáš Novotný, provozní ředitel společnosti Baťa.

Mnozí prodejci v minulém roce investovali do svých e-shopů, ovšem uvědomují si důležitost osobního kontaktu se zákazníkem. V době lockdownu někteří také vsadili na rozšíření svých obchodů a podle dosavadních tržeb potvrzují, že to nebylo špatné rozhodnutí.



„Ekonomicky vzato pro nás byl vždy a stále je nejdůležitější e-shop. Prodejny jsou však i ekonomicky, ale především vztahově naší nedílnou součástí. I proto jsme v době listopadového lockdownu otevřeli další prodejnu, byť jsme v tu chvíli vypadali jako blázni. Zcela vědomě nemáme prodejny v nákupních centrech, která jsou situací zasažena dramaticky, ale v místech přirozeného pohybu obyvatel daného města či čtvrti, který sice byl omezen, ale nikdy zcela nezmizel “ dodává Kristýna Křížová, zakladatelka a jednatelka Agátin svět.