Ceny potravin by mohly přestat stoupat po žních, doufá komora

V návaznosti na to by pak už nemusely růst ceny krmiv, mouky, masa. K hodnotám loňského roku se ale už podle něj potraviny nevrátí. „ Naprosto zásadním signálem bude, jak skončí letošní žně, protože ceny nyní naprosto neodrážejí realitu,“ řekl ředitel komory pro programování a strategii Miroslav Koberna.

Evropská unie, stejně jako Ukrajina nebo Rusko byla před válkou na Ukrajině vývozcem obilí. Z Ukrajiny podle Koberny směřovalo hlavně na Blízký východ a do severní Afriky. To se ale nyní pravděpodobně změní.

Na Ukrajině se podle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) podařilo zasít zhruba 70 procent loňských ploch polí. Kolik obilovin se ale skutečně vypěstuje a kolik se jich podaří přes Černé moře ovládané ruskou armádou vyvést, jde podle ní otázkou.

Arabské státy mají nyní podle Koberny již zásoby obilí nakoupené, ceny by tak nemusely jít na podzim znovu nahoru. Úroda tak zatím vypadá dobře i ve zbytku Evropy, ale také ve státech jako je Austrálie nebo Kanada.

Evropa nyní řeší kompenzace pro zpracovatele

Evropské státy pak v současnosti řeší možnosti kompenzací pro jednotlivé obory, které mají enormně vysoké náklady kvůli cenám energií.

Podle Koberny bude jasným vítězem v potravinářském oboru Francie, která do záchrany zpracovatelů investuje v přepočtu až čtyři biliony korun. To je ale podle něj třeba dávat i do souvislosti s tamními nedávnými prezidentskými volbami, které opět vyhrál Emmanuel Macron.

Proti tomu Německo dá do odškodnění v přepočtu asi 800 miliard korun, Polsko pak 20 miliard korun. Francie proto podle něj převezme potravinářskou dominanci.

Vrecionová naopak připomněla vlády členských států EU mohou tímto způsobem pomáhat zpracovatelům jen po omezenou dobu, ve standardních časech se k podobným podporám staví Evropská komise odmítavě. „Pokud spolu začneme soutěžit, tak to nedopadne dobře,“ doplnila.

V Česku panuje vysoká inflace. U potravin se v dubnu meziročně o 20,3 procenta zvýšila cena chleba, máslo podražilo o 31,6 procenta a brambory o 19,2 procenta.

O necelých devět procent vzrostla také cena masa, z čehož ceny vepřového byly meziměsíčně vyšší dokonce o 23,3 procenta. O více než čtyři procenta podražila zelenina, cukr o téměř osmnáct procent. Mouka zdražila o necelých dvacet dva procent.