Ruské lodě nabízejí kradené ukrajinské obilí. Putin pěl o rekordní sklizni

Na nové ruské praktiky upozornil web CNN, který popsal, jak se jedna ruská obchodní loď s ukrajinským obilím dostala s pochybným nákladem do potíží. Byla odkloněna od dvou středomořských přístavů a podle námořní dopravy a ukrajinských představitelů se nyní nachází v syrském přístavu Latakíja.

Podle americké CNN jde o přepravní loď Matros Pozynich, která je podle ukrajinských úředníků jednou ze tří lodí zapojených do obchodu s kradeným obilím. Podle ukrajinských představitelů je naložená téměř 30 tisíci tunami (ukrajinské) pšenice.

Plavidlo během pohybu průběžně vypíná transpondér, který ho má nepřetržitě lokalizovat. Učinilo to například 27. dubna, kdy bylo u krymského pobřeží. Den poté kotvilo podle satelitních snímků v přístavu Sevastopol, tom hlavním na Krymu. Matros Pozynich pak odplul do egyptského přístavu Alexandrie.

Ukrajina podle CNN egyptskou stranu dopředu varovala, že obilí je kradené, a proto ji tamější úřady odmítly přijmout. Pozynich nato zamířil k libanonskému hlavnímu městu Bejrútu, kde dopadl úplně stejně.

Matros Pozynich opět vypnul svůj transpondér 5. května. Satelitní snímky odhalily, že poté zamířil do syrského přístavu Latakíja. Syrský režim má úzké vztahy s Ruskem a ruská armáda je ve městě prakticky nepřetržitě přítomná. Samotná loď Matros Pozynich je pojmenovaná po ruském vojákovi zabitém v Sýrii v roce 2015.

Michail Vojtenko, šéfredaktor ruského časopisu o námořnictví Sovfracht, uvedl, že by obilí mohlo být přeloženo na jinou loď v Latakíji, aby Rusko zamaskovalo jeho původ. Ukrajinské ministerstvo obrany se domnívá, že zboží chtějí Rusové propašovat do jiných zemí Blízkého východu, kde je po úrodě velká sháňka.

„Zůstalo tam asi 1,3 milionu tun obilí“

Ukrajinský náměstek ministra pro agrární politiku a potraviny Taras Vysockij řekl, že sila z oblastí na jihu a východě země ruští nájezdníci ve velkém drancují. „Na dočasně okupovaných územích zůstalo asi 1,3 milionu tun obilí, které je potřeba především pro zajištění každodenní potravinové bezpečnosti, tedy výživy tam žijících obyvatel, a tak k zajištění jarní setby,“ řekl pro deník Ukrajinská pravda.

Podle Vysockého zmizelo směrem do Ruska ze Záporožské, Chersonské, Doněcké a Luhanské oblasti po 100 tisících tun obilí, což může v oblastech způsobit hladomor.

Už na konci dubna se na telegramovém účtu Krasnojarské oblasti Ruské federace objevila zpráva, že se vedení regionu rozhodlo doplnit svůj fond zemědělských produktů dodávkami z částečně okupované Chersonské oblasti, protože kvůli sankcím v Rusku akutně chybí zelenina a obiloviny. Později zpráva z webu zákonodárného sboru Krasnojarské oblasti zmizela.

Putin očekává rekordní sklizeň

Ruský prezident Vladimir Putin na čtvrtečním zasedání vlády prohlásil, že Rusko se úspěšně vyrovnává s dopady západních sankcí, které podle něj vyvolávají globální krizi a hrozbu hladomoru v nejchudších zemích. Putin podle tiskových agentur přislíbil zvýšit vývoz obilí z letošní sklizně, která by se mohla stát rekordní.

„Letos očekáváme dobrou sklizeň. Podle odborníků – samozřejmě hovořím o předběžných odhadech – by se mohlo sklidit 130 milionů tun obilí, včetně 87 milionů tun pšenice. Pokud se tak stane, tak (sklizeň pšenice) může být rekordní za celé dějiny Ruska,“ řekl prezident podle agentury Interfax. „Umožní to nejen zajistit naše domácí potřeby, a to i s rezervou, ale také zvýšit dodávky našim partnerům na globální trh,“ dodal podle agentury TASS.

„Tyto sankce v mnohém vyvolávají krizi. Jejich autoři se řídí krátkodobými, politickými ambicemi, nafouklými cíli a nenávistí proti Rusku. Ve značné míře tím poškozují vlastní ekonomiky a prosperitu svých občanů. Vidíme to především na prudkém růstu inflace v Evropě,“ prohlásil.