Ceny potravin sledujeme, ale za vysoké marže trestat nechceme, říká Nekula

Nekula na čtvrteční tiskové konferenci opět neupřesnil, jak systém kontrol vypadá ani jakých prodejců a dodavatelů se týká. Zdůraznil nicméně potřebu úpravy legislativy. „Základním krokem je přijetí novely zákona o významné tržní síle,“ řekl ministr.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podle něj začal kontrolovat obchodní přirážky již v minulém týdnu. Už dříve uvedl, že se zaměří například na máslo, pečivo, vepřové a drůbeží maso.

Ve čtvrtek Nekula jednal se zástupci potravinářů, obchodníků i zemědělců, shodnul se s nimi, že je třeba mít ziskovost u každé z těchto skupin rovnoměrně rozdělenou. Jak by ale vypadaly případné postihy za vysoké marže, nesdělil. „V současné době pouze zvedáme varovný prst,“ uzavřel. Podle něj se povedou další jednání v květnu.

Monitorování situace podle ministra bude trvat alespoň tři měsíce. „Ano, máme volné tržní prostředí, ale není možné, aby zemědělci byli takto zmáčknutí, prodávali za ceny, které jim ani nepokryjí náklady, a přitom jiní měli neúměrně vysoké marže,“ dodal Nekula po setkání se šéfem ÚOHS Petrem Mlsnou.

Takový stav je podle ministra dlouhodobě u vepřového masa, které v obchodech zdražuje, ale producenti nedostávají adekvátně zaplaceno. Podle Nekuly již úřad zaznamenal případy, kdy obchodní přirážka na točeném salámu byla 246 procent, na standardní šunce pak 255 procent.

Omezení slevových akcí

Dlouhodobým řešením velké rozkolísanosti cen by podle Nekuly měl být zákon o cenách, který by například limitoval slevové akce. „Přejeme si více stabilitu než rozkolísanost cen. To řeší zákon o cenách, kterému se budeme věnovat v následujícím období,“ dodal.

Podle ministra dochází k extrémním slevovým akcím, které likvidují české zemědělce, kteří nemohou dlouhodobě prodávat své produkty za podnákladové ceny.

Impuls přišel ze Sněmovny

S myšlenkou na kontroly marží přišel ministr v minulém týdnu poté, co ho k tomu vyzval sněmovní zemědělský výbor. Připomněl, že stejný krok se úspěšně realizoval v oblasti pohonných hmot, kde došlo ve výsledku ke snížení cen.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdí, že konkurenční obchodní prostředí drží ceny dole. „Tempo růstu cen potravin je právě díky obchodním řetězcům v porovnání s celkovou inflací stále poloviční. Takto přesně funguje konkurenční trh – drží ceny dole a brání dominantním výrobcům, aby zneužívali svou pozici,“ řekl tehdy iDNES.cz Prouza.

„Marže v obchodech jsou výrazně nižší než u velkých výrobců potravin a obchodní model retailu je založen na velkém objemu prodejů při nízké marži,“ doplnil Prouza.

Šéf Agrární komory Jan Doležal úmysl sledování marží přivítal, i když by si dokázal představit mnohem širší monitoring. „Záměr sledování marží u vybraných potravin, který považujeme současně za vstřícné gesto ke spotřebitelům, vítáme. Nicméně seznam sledovaných potravin, který čítá jednotky položek, považujeme za nedostatečný. Podle našeho názoru by měl být monitorován vývoj marží nejméně u desítek potravin, a to jak u potravin ve slevové akci, tak u potravin prodávaných za cenu běžnou,“ míní.