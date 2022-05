Pod petici na změnu dotací se podepsala pětina zemědělců, řekl předseda svazu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V tomto týdnu by měli zástupci pěti stran vládní koalice projednávat připomínky Evropské komise k českému plánu na nové přerozdělování peněz od příštího roku. Podle Pýchy hrozí kvůli současným plánům vlády omezení živočišné výroby či citlivých plodin, tím by se také snížila potravinová soběstačnost republiky. „Není to něco, co žádáme pro naše členy, ale de facto pro celou společnost, protože změny dotací můžou mít neblahé dopady na celou potravinovou produkci,“ doplnil prezident komory Jan Doležal.

Ten také v minulém týdnu uvedl, že ministerstvo zemědělství, potažmo vláda, má nyní unikátní možnost přehodnotit dotační plány. Válka na Ukrajině úplně změnila situaci, Evropská komise dává možnost větší podpory produkci, místo zeleným řešením. Ty ale po zemědělcích také požaduje, řekl.

Organizace požadují, aby se snížil objem peněz v tzv. platbě na první hektary, tedy v sumě přerozdělované na prvních 150 hektarech půdy. Od příštího roku by se v ní mělo přerozdělit 23 procent přímých plateb. Komora chce, aby v ní bylo do 12 procent z celkové sumy.

V opačném případě komora společně se svazem říkají, že jejich členové budou chtít znovu demonstrovat v ulicích. „My jsme pod obrovským tlakem našich členů, že jednáme, ale moc jsme se neposunuli. My nechceme protestovat pro demonstrace, my potřebujeme nějaký hmatatelný výsledek. Jinak bychom už vám dnes ohlašovali termín další demonstrace, což doufám nenastane,“ uvedl v minulém týdnu předseda svazu Martin Pýcha.

Evropská komise v připomínkách k návrhu na přerozdělování Evropských dotací do roku 2027 píše, že Česko nemá dostatečné ambice v ochraně životního prostředí. Podle Agrární komory ČR pak český plán mimo jiné kvůli vysoké platbě na první hektary sníží pestrost českého venkova, jde tak proti připomínkám Bruselu.

Ministerstvo zemědělství připomínky Evropské komise zveřejnilo. Informovalo, že šlo o 33 klíčových poznámek a zhruba 300 technických detailních komentářů.