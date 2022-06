Do Prahy míří tisíce zemědělců. Kvůli protestu se čekají problémy v dopravě

Svazu a komoře vadí plánované změny v přerozdělování zemědělských dotací. Vláda schválila na konci května přes nevoli těchto organizací tzv. platbu na první hektary ve výši 23 procent přímých plateb. Tyto peníze se tak přerozdělí na dotace na prvních 150 hektarů žádané plochy.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula pak chce získat další dvě až tři miliardy korun pro malé a střední firmy z národních dotací nebo formou daňových úlev. Komora se svazem se shodovaly, že by výše platby měla být podobná jako v jiných evropských zemích, tedy do 12 procent.

Zemědělský svaz ČR pak už dříve také upozornil na to, že EU vyzvala státy k podpoře produkce potravin kvůli dopadům války na Ukrajině. „Vláda však pokračuje ve strategii utlumování produkce českých potravin a vyšší podpory malých zemědělských podniků bez jakýchkoli dodatečných podmínek,“ uvedl mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Podobného názoru jsou také zemědělské odbory. „Od ledna se Asociace samostatných odborů snaží vládu varovat před následky plánovaného přesunu zemědělských dotací k těm nejmenším, které poškodí tisíce středních farmářů, povede ke snížení objemu produkce potravin, zvýší závislost ČR na dovozu potravin a povede k jejich dalšímu zdražování,“ napsal do pozvánky na akci odborářský předák Bohumír Dufek.

„Vyzvali jsme předsedu vlády a ministra zemědělství, aby přišli zemědělské veřejnosti osobně vysvětlit nová pravidla Společné zemědělské politiky do Paláce Lucerna. Způsob rozdělení zemědělských dotací po roce 2022, jaký navrhuje vláda, povede ke snížení produkce českých potravin a zvýšení dovozů ze zahraničí, což může vést k ještě větší cenové nestabilitě potravin na pultech obchodů,“ řekl Doležal.

Je možný pochod před Úřad vlády

Podle něj by si mohlo přijít argumenty vlády přijít poslechnout tisíce zemědělců nejenom do Lucerny, ale také na Václavské náměstí. „Nevylučujeme, že po konferenci budou následovat protesty omezující dopravu v Praze včetně hlavních tahů poblíž Václavského náměstí,“ doplnil. Je ale skoro jisté, že ministr zemědělství Nekula nepřijde, protože mu vyšly pozitivně testy na koronavirus.

Po mítinku v Lucerně by měl nejspíš následovat pochod před Úřad vlády, není ale jasné, kudy zemědělci půjdou. Podle magistrátního přehledu oznámených shromáždění informovali odboráři o možném záboru cesty skrze Vodičkovu, Lazarskou, Myslíkovu a dále přes Masarykovo nábřeží přes Mánesův most na Klárov, kde se nachází sídlo vlády. V tom případě by magistrála uzavřená nebyla. Mluvčí komory Barbory Pánková doplnila, že se o samotném protestu zatím nerozhodlo, zemědělci si podle ní chtějí hlavně vyslechnout vládní argumenty, proč se ke změnám dotačního systému přistoupilo.

Kvůli změnám dotací demonstrovali zemědělci před Strakovou akademií také v zimě. Tehdy uvedli, že nová pravidla podle současné vlády prospějí pouze zemědělcům, kteří jenom „sají“ dotace. Označili je za „zemědělce z Václaváku“. Chtěli by, aby se zachoval kompromis, na kterém se dohodly subjekty s minulým kabinetem, kde byl ministrem zemědělství Miroslav Toman.

Malí farmáři jsou proti demonstraci

Protestní akci kritizuje Asociace soukromého zemědělství ČR, která zastupuje hlavně malé farmáře. Podle předsedy Jaroslava Šebka komora a svaz „dávno hájí pouze miliardové dotace vesměs pro pár největších agrobyznysových subjektů, které s normálním zemědělstvím nemají vůbec nic společného“. Podobné akce podle něj také snižují důvěryhodnost zemědělského sektoru. Že neustálá kritika poškozuje zemědělce v očích veřejnosti, řekl už dříve také ministr Nekula.

Asociace rozhodnutí vlády upravit nastavení dotací vítá, podpora v zemědělství byla podle ní dlouhodobě nastavena ve prospěch velkých podniků. „Relevantním tématem má být vyšší potravinová bezpečnost a dostupnost a maximálně využitý potenciál v zemědělství. To se s žádným dalším naléváním nových peněz do starého systému bez potřebných systémových změn nezlepší,“ dodal Šebek.