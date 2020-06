Stačí poslat dítě pro vysvědčení a rodič přijde o dávku, varuje resort

Pokud se dítě vypraví do školy pro vysvědčení, nárok na ošetřovné za daný den rodič nebo jiná pečující osoba ztrácí. Na svých webových stránkách na to upozorňuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). O ošetřovné mohli rodiče žádat kvůli epidemii koronaviru, a to i po obnovení výuky ve školách. Dostávají přitom 80 procent denního vyměřovacího základu, včetně víkendů.

„Ve chvíli, kdy se školy otevřely formou hlídání a rodiče do nich dítě posílali, nárok na ošetřovné jim zanikl. Proto je logické že to samé platí i pro den vysvědčení,“ říká mluvčí ministerstva práce Kristýna Křupková.

V následném výkazu péče, který rodič na konci měsíce předává svému zaměstnavateli, proto den vysvědčení neuvede. O tom, že by na den vysvědčení resort udělil výjimku, prý ani neuvažoval. „Nezmiňujeme to proto, že by rodiče v minulých letech chybovali a chtěli ošetřovné i za den, kdy dítě pošlou pro vysvědčení, ale tím, že se mnoho změnilo, si rodiče zkrátka nejsou jisti,“ vysvětluje Křupková.

Odkazuje tím na dílčí změny, které platí až do 30. června. Posunula se například věková hranice dětí, jejichž rodiče mohou pobírat ošetřovné, a to z deseti na třináct let. Zároveň se rodiče mohou vícekrát a neomezeně střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane s dítětem doma.

Standardní pravidla platí i pro ředitelská volna. Ošetřovné se za tuto dobu nevyplácí. „Dostáváme na to pravidelné dotazy od veřejnosti. Evidentně k vypisování ředitelského volna dochází,“ komentuje Křupková. Podle ní by ale ani v tomto ohledu neměl být problém, za ředitelské volno se totiž ošetřovné nevyplácelo nikdy.

Stejná pravidla ohledně dne vysvědčení a případného ředitelského volna, budou platit jak pro zaměstnance, tak i pro OSVČ. Pro iDNES.cz to potvrdila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. Živnostníci, kteří doma pečují o dítě, pobírají za každý den pět set korun.

V souvislosti s pobíráním ošetřovného se během poslední doby někteří rodiče dopouštěli podvodů: brali dávku, ale dítě do školy posílali. Na začátku týdne to uvedl iRozhlas.cz. Ministerstvo školství ani Česká správa sociálního zabezpečení, která dávky vyplácí, totiž kontroly neprovádí. Vše tak závisí na svědomí jednotlivých rodičů a na ochotě škol nebo jejich zaměstnavatelů případnou situaci řešit.