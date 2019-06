Za vysvědčení nedávejte drahý dárek ani peníze, doporučuje psycholog

Den, kdy děti přinesou vysvědčení, je dobré pojmout trochu slavnostně a tím dát jejich snaze určitou váhu. „Krátce, konkrétně a přirozeně pojmenovat, co se dítěti povedlo a vyjádřit radost. Vzít je do cukrárny, na oběd na výlet nebo do zoo,“ doporučuje pražský psycholog Tomáš Morávek.

Podle jeho názoru by dárek za vysvědčení neměl být příliš cenově drahý nebo okázalý. Rovněž peníze nedoporučuje. „Mohou totiž ubírat dětem jejich zodpovědnost za výsledky ve škole,“ míní.

„Za vysvědčení se pravidelně nejvíce darují mobilní telefony a elektronika – a to ve všech věkových kategoriích, hračky a sportovní vybavení,“ uvádí Patricie Šedivá, mluvčí internetového obchodu Alza.cz.

Když se rodiče rozhodnou darovat knížku, je zpravidla jedna a stojí kolem 250 Kč. „Ale jsou taky rodiče, kteří dítě vypustí do krámu a pak mu zaplatí klidně deset knížek. A nejsou to jen rodiče, ale i prarodiče,“ konstatuje Jana Kmuníčková, mluvčí knihkupectví Kanzelsberger.

„Právě teď vede žebříček dětských knih Deník báječného kamaráda, což je první díl nové série od Jeffa Kinneyho, který se snaží navázat na úspěch Deníku malého poseroutky,“ doplnila.

Dětem od 15 let výš Kmuníčková doporučuje nechat si knihu vybrat, případně jim dát dárkovou poukázku do knihkupectví. „V tomhle věku už řada dětí čte knihy pro dospělé a trefit se jim do vkusu znamená dobře je znát,“ vysvětlují mluvčí Kanzelsbergera.



Sledujte a odměňujte průběžně

Jsou ale dárky za vysvědčení tím správným způsobem, jak přimět dítě k plnění školních povinností? Vždy jde o to, jakou má dítě povahu a vztah k disciplíně. Ideální je, když rodiče své dítě sledují a podporují v pozitivním přístupu ke škole průběžně. Pokud se vyskytne problém, je důležité umět odlišit, zda se jde o jednorázové pochybení, nedbalost či jaká je skutečná příčina zhoršeného prospěchu.

„Dlouhodobě zhoršený prospěch většinou souvisí s motivací dítěte plnit povinnosti. Rodiče by měli začít tím, že budou důslední i v jiných oblastech života dítěte. Je velmi důležité pomoci dítěti vypěstovat si alespoň základní návyk – nejdřív povinnost a teprve pak zábava. Tak to budou mít děti i po celý zbytek života. Opět zde upřednostňujeme slovní pochvalu před hmotnými dary či penězi,“ radí Morávek.

Pokud dítě přijde s vysvědčením se špatnými známkami, unáhlená reakce rodičů může jen uškodit. Typickým příkladem může být rodič, který kvůli pracovní vytíženosti teprve na konci roku zjistí, že má jeho dítě špatné známky. Vyvolá to v něm potřebu ihned jednat a dítěti s křikem oznámí, co všechno mu zakazuje a jak je oproti ostatním neschopné.

„Zkuste se nejprve sami uklidnit a držet se zásady nesrovnávat s ostatními. Pak si s dítětem promluvte s snažte se najít společně příčiny problémů. A podívat se na situaci celkově. Jak se dítě chová jinde, jak doma pomáhá, jak reaguje na pochvalu a na zákazy,“ zdůrazňuje psycholog.

Někdy pomůže potomkovi jen domluva, jindy doučování a důslednější zapojování do domácích prací. „Pokud cítíte, že je problém vážnější, je dobré vyhledat pomoc v některé pedagogicko-psychologické poradně,“ říká Morávek.