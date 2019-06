Slovní hodnocení není populární, rodiče chtějí známky. Ale jenom jedničky

„Samozřejmě – musí se to umět, a když chce učitel dítě vystihnout a něco o jeho školní práci opravdu sdělit, je to dřina. Známku máme zažitou, učitel se může utéct třeba k průměru, je to až na výjimky jednodušší,“ říká Mertin.



Rodiče jej přitom za námahu často neocení a bombardují ho dotazy na to, co to tedy znamená – jestli je to jednička, nebo čtyřka.

„Když o tom přemýšlím, ono vlastně to ani není tak, že rodiče chtějí známky. Chtějí jedničky a dvojky. Je to pro ně jasná, stručná a uchopitelná informace, že je jejich dítě úspěšné,“ říká ředitel Školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad Jaroslav Jirásko. Sám se proto ke známkám vrátil, i když psaní vysvědčení považuje za každoroční utrpení.

Z principu neznámkují v Montessori školách, tam však mají výhodu v tom, že rodiče se slovním hodnocením počítají.

„Hodnotí se průběžně, takže i když nevidíme klasické známky, naše děti vědí, jak na tom jsou. To je mnohem víc než nějaké číslo,“ myslí si Soňa Havlíčková, která má dvě děti v pražské Montessori škole Andílek.

Až si dnes rodiče zhruba 950 tisíc žáků základních škol a 400 tisíc středoškoláků budou prohlížet vysvědčení svých potomků, část z nich si nejspíš zavzpomíná na dětství. Na listu papíru ve velikosti A4, který shrnuje výsledky školní práce za celý rok, se toho od té doby moc nezměnilo. Dominují mu známky od jedničky do pětky, tak jak je české školy používají od konce druhé světové války.

Kluci mají horší známky

Potíže se známkami ukazují například výzkumy, které se zaměřují na rozdíly ve známkách mezi dívkami a chlapci.

„Chlapci mají v testech z matematiky v průměru lepší skóre než dívky,“ konstatuje například studie Daniela Münicha a Tomáše Protivínského z think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd. Známky však mají lepší holky – trojkař tak může umět matematiku stejně dobře jako dívka, která má na vysvědčení dvojku.

„Důležitější než známka na vysvědčení je, aby učitel dítě hodnotil průběžně,“ říká Mertin. Pokud jsou známky na vysvědčení překvapením, selhání je spíše na straně učitele a rodiče, než na straně dítěte.