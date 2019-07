Ve Zlíně je půjčovna deskových her, majitelka nápad přivezla ze Švýcarska

„Slovo pochází z francouzštiny a dá se volně přeložit jako knihovna her,“ uvedla Brabcová.

„Chtěla bych zvednout lidi od počítačů, tabletů, mobilů a ukázat jim, že hrát stolní hry je zábava. Mnozí je hrávali jako děti, ale své vlastní děti už pak raději nechají u počítačů, což je škoda,“ je přesvědčena.



V její půjčovně ve Vodní ulici zájemci najdou hry známé, mezi nimiž nechybí Osadníci z Katanu, Carcassonne, Monopoly či Dostihy a sázky, ale i ty, jejichž názvy nikdy neslyšeli: například Sagrada, Azul, Ticket to Ride, Hurá zmrzlina, Dixit, Mlsné myšky a další. Celkem si mohou vybrat z téměř 170 her.

Návštěvníkům usnadní orientaci přehledné rozdělení do sekce dětské, rodinné, vědomostní, logické, party a strategické.

„Jsou tací, co znají jen pexeso či Člověče, nezlob se, ale i pro ně se u nás najde hra, která se jim bude líbit. Stačí, když mi lidé řeknou, že třeba hráli jen zmíněné pexeso. Není problém najít jim jinou paměťovou hru, jejíž pravidla jsou založena na podobném principu. A když řeknou, že znají Osadníky z Katanu, je to pro mě signál, že mají zkušenosti se strategickou hrou, tak jdu tímto směrem,“ vysvětluje Brabcová.

Do půjčovny chodí také rodiče, kteří chtějí, aby si děti nenásilnou a hravou formou procvičily to, co jim zrovna nejde. „Měla jsem tady maminku, která hledala pro syna něco, aby si zopakoval počítání. Jiní chtějí trénovat paměť, motoriku nebo logické uvažování,“ vypočítala majitelka, jejíž „srdcovkou“ je strategická hra Carccassonne.

Mezi dospělými jsou populární únikové hry. „Známé jsou z reálných prostor, ale málokdo ví, že existují také ve formě deskových her, v nichž luštíte různé rébusy,“ poznamenala mladá žena.

Knihovnu her provozuje jako koníček vedle svého zaměstnání. Půjčovné se pohybuje od 40 do 160 korun za víkend, záleží na tom, jak bylo pořízení hry nákladné. Hry lze vypůjčit také na jeden až dva týdny, třeba na dovolenou.

„Některé stojí i přes dva tisíce korun. Takovou částku se většinou lidem nechce vydávat, tak si hru nekoupí. Mým cílem je mimo jiné také hry udělat pro lidi dostupnější,“ říká Brabcová.