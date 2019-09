Z dětských mozků vyčteme i vlohy k podnikání, říká psycholog Rop

17:00 , aktualizováno 17:00

Přemýšleli jsme nad tím rok. Čtrnáctiletá dcera má před sebou poslední rok základní školy a netuší, co dál. Jakou střední zvolit? Na co má nadání, v čem bude úspěšná? Nevíte? Potom byste měli co nejdříve navštívit psychologa Otakara Ropa.