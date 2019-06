Pití bez brček, vývar v papíru. EU utne éru jednorázových plastů

1:00 , aktualizováno 1:00

Do dvou let by z Evropy měly zmizet jednorázové plasty. Velké obchody a řetězce rychlého stravování s vyřazováním plastů už začaly. Jenže se ukazuje, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. Týká se to zejména plastových brček a tácků na porcované maso – nahrazují se totiž těžko.