PŘEHLEDNĚ: Barvy, lepidla, fólie. Co komplikuje recyklaci plastových lahví

Lahve s rukávkem

Komplikace č. 1 Lahve s rukávkem

Rukávky – neboli fólie pevně obepínající zpravidla celou lahev nejrůznějších tvarů – zdobí hlavně dětská pitíčka. Vejde se na ně totiž více motivů, které přitahují dětské oči, než na „obyčejnou“ etiketu. Pokud je rukávek barevný, chrání také nápoj před světlem.

Problémem rukávků je, že jsou zpravidla vyrobeny z PVC či polystyrenu, které se během procesu praní na většině třídicích linek neoddělí od samotného PET. Jeho kvalitu snižují, respektive znehodnocují natolik, že jsou tyto lahvičky vyhazovány na skládku. Chlor z PVC totiž nesmí ani do spalovny.

Výrobci, kteří jsou dnes pod větším tlakem debaty o plastech, už vymýšlejí, čím je nahradit. Ne všechny zvažované alternativy jsou však lepší. Ještě horší je podle zpracovatelů PET-G, který systémy na třídicí lince neumějí odhalit a výslednou kvalitu materiálu rovněž kazí. „Nejde o to, že by neexistovala žádná třídicí linka, která to umí. Ale o to, že je hodně drahé linku pořídit. A takovou investici si dovolí jen málokterá společnost,“ říká jeden z manažerů.

Ani rukávek z PET není výhra. Má trochu jiné vlastnosti, a navíc kazí barvu výsledného regranulátu. Bezbarvá směs má největší využití. Nejlepší pro recyklaci je dle zpracovatelů etiketa z papíru či polyetylenu.