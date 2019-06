Hvězda kuchařských show útočí na výrobce plastů. Nesmysl, hájí se firma

Ředitel britské energetické firmy Ineos, která se zabývá výrobou paliv, obalů a potravin, popsal kampaň šéfkuchaře Hugha Fearnleyho-Whittingstalla o plastech na skotských plážích jako „zcela patetickou“.

Podle Toma Crottyho je pohled šéfkuchaře v jeho dokumentu War on Plastic na BBC poněkud zjednodušený. Crottymu se nelíbilo, že skotskou rafinerii v Grangemouthu společnosti Ineos obvinil z vyhazování odpadu na místní pláže. Firma obvinění popírá. Na svém portálu o tom napsala britská televizní stanice BBC.

V rozhovoru pro Rádio 4 od BBC Crotty zmínil nový dokument Fearnleyho-Whittingstalla o plastu, ve kterém šéfkuchař v jedné epizodě upozorňuje na plasty vyplavené na plážích poblíž Grangemouth ve Skotsku. Crotty ale tvrdí, že malé plastové kuličky, které jsou používány při výrobě plastů, a které se vyplavují na místních plážích, nejsou jejich, jak říkají aktivisté.



„Je to celé nešťastné, protože plast slouží na světě k tolika dobrým věcem. Zjednodušující názory, které tvrdí, že plasty jsou špatné, jsou dost ubohé. V tom případě je třeba říct, že plastový odpad je špatný a dohodnout se na tom, jak zastavit jeho nárůst,“ dodal Crotty.

Hlavní milník

Crotty se mimo jiné pochlubil, že Ineos investuje miliony do nových technologií na recyklaci plastů. „Chceme získat odpadní plasty zpět, protože si myslíme, že z nich můžeme udělat dobré věci. Není to opad, je to cenná surovina,“ argumentuje Crotty.

Společnost Ineos řídí předseda sir Jim Ratcliff, který je třetím nejbohatším mužem v Británii. Letos společnost oznámila investici za 2 miliardy dolarů v Saúdské Arábii. V zemi chce postavit tři chemické závody. Naše stopa byla tradičně v Evropě a Severní Americe. Dvě oblasti, ve kterých ještě nefungujeme a chceme to změnit, jsou Čína a Střední východ. Pomůže nám to snížit riziko,“ řekl Crotty pro deník Financial Times.

Crotty v rozhovoru investici Ineosu v Saúdské Arábii velmi obhajoval. „Jsme přesvědčeni, že v Saúdské Arábii probíhá proces změny a nyní je vhodný čas, abychom se mohli zapojit. Investice jsou podle nás to, co povede k podněcování tohoto procesu změny a modernizace v Saúdské Arábii,“ řekl Crotty.

Dohoda následuje po smlouvě se státní královskou ropnou společností Saudi Aramco a francouzskou energetickou firmou Total. Ineos uvedl, že zařízení budou vyrábět chemikálie pro automobilový a letecký průmysl a elektroniku.



„Sir Jim to nazval významným milníkem, který označuje naší první investici na Blízkém východě. Přinášíme pokrokové technologie, které přidají hodnotu a vytvoří další pracovní místa v království,“ obhajuje krok Crotty.

Společnost Ineos také pořádá v Británii průzkumné testy. Nedávno si ale postěžovala na tvrdé předpisy, které podniku znemožňují jeho činnost. Sir Jim argumentoval tím, že ministři podlehli hlasitým projevům menšiny aktivistů z oblasti životního prostředí, a to navzdory tomu, že jsou testy extrémně bezpečné a osvědčené. „Myslím, že vláda byla v této věci patetická,“ okomentoval situaci Ratcliffe.

V květnu také obchodník, který je pro Brexit, odmítl zprávy o tom, že se chystá opustit Británii a přestěhovat se do Monaka kvůli daňovým úsporám. Miliardář řekl, že Ineos za posledních 20 let investoval ve Velké Británii 2,5 miliardy liber a nikdy z toho v zemi neměl žádný zisk. „Vydělal jsem spoustu peněz v USA, Německu a Belgii, ale mám se tam snad přestěhovat? To je přece moje soukromá záležitost,“ řekl BBC.

