Komu pomůže odložení poslední fáze EET? Podnikatelé hlavně získali čas

Pozastavení elektronické evidence tržeb (EET) má podle vlády pomoci firmám při záchraně jejich podnikání. Ale hlavně těm, kteří s ní ještě nezačali. Ti, kteří tržby evidují, je budou evidovat dál. Že by firmy začaly ve velkém zatajovat tržby, když ustane kontrola, se ministerstvo financí nebojí.

Poté, co 27. března umožnil zákon podnikatelům, aby evidenci tržeb kvůli koronaviru vypnuli, klesly finanční správě meziročně hlášené tržby v systému EET o 30 až 40 procent. Jak se na poklesu podílely různé faktory, nelze podle Generálního finančního ředitelství (GFŘ) jednoznačně říci.

„Pokles mohl být způsoben vyprodáním zásob, prodejem jídla s sebou, platbami kartou, neobnovením certifikátu, přerušením podnikatelské činnosti kvůli nepříznivé ekonomické situaci,“ vyjmenovává tisková mluvčí GFŘ Zuzana Mašátová. Platby kartou a jídlo s sebou se ze zákona evidovat zatím nemusí.

Nemůže být dočasné vypnutí EET některými podnikateli vnímáno tak, že stát zavře na chvíli oči před nepřiznáváním tržeb, aby tak podnikatelům ulevil v těžké ekonomické situaci? „Zásadně odmítám, že by to měli dělat nepoctivě. Takhle přemýšlet o těch, kteří tuhle zemi drží nad vodou, je ponižující,“ hájí podnikatele Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Každá koruna je důležitá

Podle Hospodářské komory, která má zhruba 20 tisíc členů z řad firem, by to tak někteří vnímat mohli. Nicméně v první řadě to pro drobné podnikatele z nejvíce postižených oborů cestovního ruchu a gastronomie bude znamenat administrativní a časovou úlevu – jsou teď zaměstnáni záchranou svých firem.

„Pokud ještě registrační pokladny nemají, mohou jejich nákup odložit a použít finanční prostředky na jiné účely. Nejedná se o velké částky, pro mikro a malé podniky v současné době je však důležitá každá koruna,“ říká hlavní analytička komory Karina Kubelková.

Pozastavení evidence pro již evidující podnikatele mělo v době nouzového stavu podle komory smysl. Kvůli hygienickým rizikům lidé i obchody preferovali platby kartami před platbami v hotovosti, a ty se evidovat nemusí, protože jsou dohledatelné na bankovních účtech.

Na pozastavení evidence do konce roku už ale pohled nemusí být tak jednoznačný. „Pro ty, kteří už EET měli, mi to přijde jako chyba. Kdyby EET dále běželo, měl by stát jasná data pro srovnání a viděl by, jak silně jsou zasaženy restaurace nebo třeba hotely,“ myslí si Prouza. Podle něj ti, kteří EET dobrovolně používají nadále, budou mít v ruce užitečná data, pokud by došlo na spory se státem o náhrady škod.

Pro firmy z prvních dvou vln bude finanční úspora díky vypnutí pokladen minimální. „Zákazníci samozřejmě mají možnost službu ukončit nebo přerušit. Avšak vzhledem k tomu, že eKasu využívají nejen pro evidenci tržeb, ale například právě pro příjem plateb kartou, využilo tuto možnost minimum z nich,“ říká Lucie Jungmannová, mluvčí společnosti O2 Czech Republic, která nabízí nejrozšířenější pokladny O2 eKasa. S těmi pracuje zhruba 20 tisíc podnikatelů.

„Motivací k vypnutí fiskalizace až na výjimky nebude ani snaha ušetřit na poplatcích poskytovatelům pokladních systémů, částky se pohybují v řádu stokorun měsíčně. Velká část podniků navíc využívá pokladní systémy, které mají řadu dalších funkcí nad rámec EET,“ souhlasí Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka, dvojky na trhu. Ta patří do skupiny Solitea, která provozuje na 30 tisíc pokladen pod obchodními názvy Dotykačka, Markeeta, SmartPOS a Profi Účtenka.

Odhadnout ztráty? Nemožné

Ministerstvo dříve argumentovalo, že spuštěním EET výběr daní vzrostl, a s těmito zvýšenými výnosy původně počítalo i v letošním roce. O kolik případně kvůli pozastavení EET a posunutí její poslední fáze se výběr daně nenaplní, nedokáže říct.

„Odhady jsou v důsledku bezprecedentních změn vývoje ekonomiky i její struktury v principu nemožné,“ uvedlo ministerstvo.

Letos v květnu se měli připojit k EET všichni zbývající podnikatelé – řemeslníci, opraváři, svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní či veterináři), taxikáři, kadeřnice, prodejci občerstvení z ulice, výrobci, kteří své výrobky zároveň prodávají, a také například podnikatelé v zemědělství. Kvůli koronaviru byla nicméně poslední vlna zákonem odložena až na 1. leden 2021. Do téhož data je EET přerušena také pro podnikatele, kteří už své tržby evidují (stravování, ubytování, maloobchod).

Krátce před nouzovým stavem si měla velká část evidujících firem online obnovit certifikáty pro své pokladny. Pokud to neudělaly a nechtějí tržby evidovat dobrovolně, nemusí spěchat. Stejně tak mohou počkat podnikatelé z poslední fáze EET, kteří měli začít evidovat od 1. května. Žádat finanční úřad o získání autentizačních údajů na IČO bude stačit v posledním čtvrtletí.