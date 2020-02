Třetí a čtvrtá vlna EET vynese miliardy, řekla Schillerová. Chválí Vietnamce

„EET funguje jako švýcarské hodinky, černé scénáře se nenaplnily,“ řekla v sobotu novinářům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na konferenci Start závěrečné fáze EET, kterou úřad s Asociací mladých vietnamských podnikatelů pořádal v pražské Sapě.



Třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb, která se od května 2020 bude týkat například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů, přinese do státního rozpočtu letos 2,4 miliardy, příští rok 6,4 miliardy a v roce 2022 pak 7,7 miliardy korun.

Ministryně ocenila zájem vietnamské komunity o zavádění EET, která podle ní slouží k narovnání podnikatelského prostředí.

Podle Českého statistického úřadu žije v Česku přes 60 tisíc Vietnamců. Po Ukrajincích a Slovácích tvoří třetí nejpočetnější menšinu. Většina Vietnamců podniká, především v obchodu, v menší míře pak i ve službách. Zavedení EET jim podle dřívější zprávy o situaci národnostních menšin v Česku nezpůsobilo zásadní problém.

Miliardy korun do rozpočtu navíc

Třetí a čtvrtá vlna EET by se podle ministerstva měly vztahovat zhruba na 300 tisíc podnikatelů. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti.



Elektronická evidence tržeb by měla letos do veřejných financí přinést celkem 5,2 miliardy korun. Za roky 2017 až 2019 vyčíslilo ministerstvo financí přínos EET zhruba na 33 miliard korun. V roce 2021 by měla EET přispět podle ministerstva do rozpočtu 19,2 miliardy korun, v roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti, upozornila Schillerová. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno 192 tisíc podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 13 miliard účtenek.

1. května 2020 se spustí konečná fáze EET, potvrdila ministryně Schillerová: