Nehajte kravinu, nabádal Stanjura ministryni. Bránila pokutu za účtenku

„Já nechápu, jak můžete z něčeho takového dělat problém,“ řekl Schillerové poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. A řekl, že to je „na palici“.

„Celá ta konstrukce, že vydat účtenku za celý stůl je protizákonné a porušuje to pravidla EET, je úplně šílená. Je úplně normální, že přijde číšník a zeptá se: Dohromady nebo zvlášť? Když řeknete dohromady, tak vám vystaví účtenku na celý stůl. A já nechápu, jak je vůbec v České republice možné, že za to někdo dá pokutu, za to, že to bylo dohromady, že ty lidi se o tu tržbu rozdělili, což je úplně běžné jednání v hospodách. Občas do hospody zajdu, a to se prostě děje každý den a dávat za to 5 tisíc flastr, vždyť to je úplně na palici,“ zlobil se Ferjenčík.

„Nemáme používat jaderné výrazy. Já nevím, jestli na palici. Mně to přijde jako velmi umírněný výraz pana poslance Ferjenčíka na popis této situace. Na palici. Je to spisovně a ještě velmi umírněné. Kdybychom chtěli popsat skutečně, jak to cítíme, tak by ta slova byla mnohem ostřejší a určitě bychom sklouzli do nějaké obecné češtiny a nespisovných nebo neslušných výrazů,“ řekl Stanjura ještě před tím, než vyzval Schillerovou, ať nehájí „kravinu“.

Schillerová řekla, že konkrétní kauzu nezná, a pokud někdo platí za celý stůl, třeba při oslavě, je to v pořádku. Provozovatel ale podle ní zřejmě v případě, na který se jí ptal poslanec ODS Vojtěch Munzar, udělal chybu, že vydal jednu účtenku za více platících lidí. Kdyby platil jeden z hostů za všechny, nebyl by to podle ní problém.

To, když podnikatel vystaví jednu účtenku za více tržeb, například za celý stůl v restauraci, jde podle ní ale proti znění zákona o evidenci tržeb. „Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita,“ uvedla Schillerová v odpovědi na Munzarovu interpelaci.

Stanjura také ve Sněmovně oznámil, že ODS znovu navrhne odložení spuštění třetí a čtvrté vlny EET. „Já jsem očekával, že už budeme mít na stole návrh na další odložení třetí a čtvrté vlny. Není to, tak mám, paní ministryně, dobrou zprávu. My to příští týden podáme, nemusíte to psát. Věřím, že to podpoříte. Nebo si snad myslíme, že v lednu ti, na které má dopadnout třetí a čtvrtá vlna, nebudou mít jiné starosti, podstatnější starosti, než zvládnout EET?“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS.

Munzar nakonec navrhl, aby Sněmovna s odpovědí ministryně financí vyslovila nesouhlas. Poslanci o tom ale nemohli hlasovat, protože jich bylo ve Sněmovně příliš málo.