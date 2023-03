Obchodníci prosí Petra Pavla o podnikatelské mise. Láká je Afrika i Asie

„Exportéři by uvítali, aby do podpory exportu stát směřoval alespoň stejné finance jako před covidem. Export generuje významný daňový příjem státu,“ upozornil,“ Jakubský.

Čeští exportéři by také uvítali více podnikatelských misí například do USA, ale i do afrických zemí nebo do Brazílie. Podle Jakubského by se měl export z Česka více diverzifikovat. „Chtěli bychom se více orientovat na Asii, Jižní Ameriku nebo Afriku. Trh tam totiž mimo jiné není tolik konkurenční jako evropský,“ dodal.

Podle Jakubského ministerstvo zahraniční export dostatečně nepodporuje. Silně pokulhává také financování ekonomické diplomacie, za minulý rok se zrušilo deset míst ekonomických diplomatů. „Například zkušení diplomaté, kteří byli v Rusku, už pak nebyli převeleni jinam,“ dodal Jakubský.

Očekávání od nového prezidenta

Hospodářská komora předpokládá, že na ekonomické diplomacii se bude aktivně podílet také nový prezident Petr Pavel a že povede podnikatelské mise do zahraničí. „Byli bychom rádi, kdyby Petr Pavel navázal na tradici svých předchůdců. Podnikatelské mise firmám totiž opravdu pomáhají,“ řekl na úvod Jakubský.

Podnikatelé by dále uvítali, kdyby se nový prezident zaměřil na trhy, jako jsou Spojené státy nebo Evropská unie, ale neopomíjel ani například země na Blízkém Východě či Africe.

„Přivítali bychom také, kdyby Petr Pavel šířil povědomí o tom, že Česká republika má potenciál jako turistické destinace. Je potřeba také podpora výzkumu, zejména toho aplikovaného,“ dodal Jakubský s tím, že vědecké diplomaty má Česko jen čtyři.

„Často se stává, že univerzity vyvinou špičkovou věc, ale neumí ji prodat. Nevyužitých patentům je tu spousta. V neposlední řadě bychom Česko rádi propagovali jako zemi s příležitostmi pro zahraniční investory,“ dodal Jakubský.

Ten dále zmínil, že je potřeba také podporovat lokální pobočky českých firem v zahraničí. „Pokud se to udělá dobře, tak se může z české firmy stát firma globálního významu,“ uzavírá.