Podnikatelé kvůli datovým schránkám ruší své živnosti, úřady jsou zahlcené

Značná část lidí, která oprávnění měla, už ale dávno nepodniká, a tedy nepotřebuje se státem přes schránky komunikovat. Hlavním impulzem pro ně byl dopis z ministerstva vnitra, který obsahuje přihlašovací údaje do schránek.

„Nyní chodí (žádosti o ukončení platnosti živnostenského listu - pozn. red.) už ve velkém množství, protože nápor zájemců neustále roste,“ potvrzuje vedoucí táborského živnostenského odboru Karel Bureš.

Podle něho rostou počty žadatelů téměř exponenciálně, ti tak často musejí na chodbách úřadu trávit desítky minut, než se dostanou na řadu.

„Zatímco na začátku ledna jsme měli 21 žádostí týdně, o měsíc později už to bylo 67 osob. Poslední týdny je to ale skutečný nápor, na konci února už to bylo dokonce 430 žádostí,“ počítá Bureš s tím, že ze zákona mají úředníci pět dní na vyřízení. „Donedávna jsme to zvládali na počkání, teď ale lhůtu musíme využívat,“ doplňuje.

Ke konci února tak měli už něco přes tisícovku žádostí o zrušení oprávnění, zatímco za celý loňský rok jich bylo 511.

Mimořádný počet lidí v těchto dnech chodí i na českobudějovický magistrát, denně dorazí okolo 200 zájemců. Od začátku roku do konce minulého týdne už se na živnostenském úřadu vystřídalo s žádostí o zrušení oprávnění na 2 200 lidí.

„Nejčastěji k nám chodí senioři, pro něž je používání schránky komplikované a mnohdy zbytečné. Většího nárůstu čísel jsme si poprvé všimli už na konci minulého roku,“ vysvětluje mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová. Zároveň ale dodává, že úřednice živnostenského odboru zatím zvládají veškeré žádosti vyřídit.

Už více než osm stovek lidí kvůli ukončení platnosti svého živnostenského listu letos dorazilo také na přepážky píseckého živnostenského úřadu. V průměru se tam denně vystřídá až 70 žadatelů, což je pětina toho, co řešili úředníci za celý loňský rok.

„Pomocí rezervačního systému se u nás mohou předem objednat. Snažíme se ale všechny klienty odbavit rychle, na počkání vydáváme rozhodnutí o zrušení oprávnění a zároveň oznamujeme změny na příslušné úřady,“ ujišťuje písecká mluvčí Petra Měšťanová.

To se však v posledních dnech nedaří například ve Strakonicích, kde žadatelé často odcházejí s nepořízenou a musejí se vracet další úřední den. „Bohužel to lidé často nechávají na poslední chvíli. Všímáme si, že k nám chodí hlavně osoby, které mnohdy ani netušily, že svou živnost mají stále aktivní,“ tvrdí strakonická mluvčí Markéta Bučoková.

Novinka trápí i řadu spolků

Aktivním podnikatelům datové schránky slouží jako komunikační úřad mezi nimi a státní správou. Jejích cílem je co nejvíce omezit posílání fyzických papírových dokumentů. Jenže pro její používání musí mít majitel k dispozici chytrý telefon nebo počítač.

Zprávy z takzvané datovky navíc do třiceti dnů samy mizí. Pokud si majitel, který si ji musí ze zákona zřídit, nepřečte odeslanou zprávu do deseti dnů, považuje se za doručenou.

Živnostníci ale nejsou zdaleka jedinou skupinou, jíž se zakládání datových schránek dotýká. Výzvu od ministerstva dostali například předsedové mysliveckých, včelařských nebo zahrádkářských spolků. Jenže podstatná část z nich už je v pokročilém věku, a schránku tak nechtějí či nemohou používat.

„Měli jsme tu kvůli tomu docela rozruch. Průměrný věk našich členů je přes 70 let a kolegům se nebude chtít učit schránku obsluhovat. Navíc spousta z našich buněk nepracuje s počítačem. Předsedové se tedy nemají jak přihlásit, takže pak úkolují své děti nebo vnuky, kteří počítač mají,“ připomíná okresní předseda jindřichohradeckých zahrádkářů Vladimír Prokeš.

Sám také upozorňuje, že datovou schránku nebude vůbec potřebovat. Se státem totiž nemusí nic řešit, stejně jako starosta dobrovolných hasičů z Chřešťovic na Písecku Miloslav Mareš. „Nemáme žádné zdanitelné příjmy, na nic jiného bychom ji ani nepotřebovali. Je to komplikace v našem provozu,“ říká.

Navíc má obavy, aby další překážky pro chod spolků neznamenaly odliv stávajících členů. „Starší činovníci by se kolikrát už chtěli zbavit funkce a schránka pro ně může být zástupný důvod k odchodu. Mladí se do vedení nehrnou,“ hlásí Mareš.