Nejtěžší je dostat do Česka kvalifikované dělníky, říká Vladimír Dlouhý

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula chce prověřit, zda obchodníci v Česku nezdražují víc, než je nutné. Avizoval proto, že situaci prověří. Měl by podle vás stát do cen takto zasahovat, nebo je to záležitost trhu?

Názor ekonoma je, že by do toho zasahovat neměl. Ale kdybych byl politikem, který sleduje, že inflace vede k výraznému zhoršení sociálního postavení některých skupin obyvatelstva a zároveň vláda naráží na limity rozpočtu, které jí brání pomáhat víc, musel bych se zamyslet. Minimálně bych se například sešel s představiteli Svazu obchodu a cestovního ruchu. Mnoho bych si od toho však nesliboval. Inflace u nás je vyšší než v řadě jiných zemí, což na počátku bylo dáno kombinací důsledků uvolněné měnové politiky a externích vlivů energetické krize, ale dnes je to o očekáváních. A ta jsou u nás pořád vysoká.

Ti, kterým to trh dovolí, přenášejí objektivně vyšší náklady za energie plus očekávání do cen svých produktů a služeb tak vysoko, dokud nezačne klesat poptávka. Nelíbí se nám to, různé vlády se v různých inflačních obdobích snažily o kontrolu marží, ale nikdy s velkým úspěchem. Zdá se mi lepší výrazněji stimulovat úspory energií, protože to sníží ta očekávání. Samozřejmě dříve nebo později lidé přestanou vysoké ceny akceptovat a inflace zpomalí. To má však velké politické riziko – lidé často přestanou kupovat, protože si to prostě nebudou moct dovolit, a na sociální napětí je pak zaděláno.