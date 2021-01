ČNB loni zvýšila zisk. Vykázala rekordních 91,9 miliardy korun

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu. Hospodářský výsledek je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2020, uvedla banka. Konečný hospodářský výsledek za loňský rok bude znám až ve zprávě o hospodaření, kterou ČNB publikuje na jaře.



Viceguvernér Marek Mora se přitom nedávno vyjádřil k úvahám o převodu zisku ČNB do státního rozpočtu. Podle něj je to sice legitimní požadavek, ale momentálně není možný. ČNB totiž musí podle Mory přednostně uhradit ztráty z předchozích let a naplnit takzvaný rezervní fond.

Předloňský zisk ČNB využila na částečnou úhradu účetní ztráty z minulých let, která tak klesla na 129,2 miliardy korun. „Při zachování současného přístupu jsou jediným zdrojem postupného umořování kumulované účetní ztráty budoucí zisky ČNB,“ uvedla banka ve zprávě o hospodaření za rok 2019. Převod zisku ČNB do státního rozpočtu navrhuje dlouhodobě například člen bankovní rady Aleš Michl.



ČNB určuje měnovou politiku, pečuje o finanční stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a devizový dohled.