KOMENTÁŘ: Proč je najednou vše drahé? Není pravda, že vláda a ČNB za to nemůžou

Po covidovém zabrzdění začaly vyspělé ekonomiky znovu růst, ale do života lidí po delší době opět vstoupila hrozba vysoké inflace. Podražuje všechno od potravin přes energie až po stavební materiál, vůbec už nemluvě o cenách domů a bytů. U nás se očekává do konce roku inflace až 4 %, v eurozóně dosáhla v srpnu 3 %, přičemž energie podražily o 15,4 %, v Německu za srpen inflace činí 3,4 %. Co se to s cenovou hladinou děje?

Pokud se Zelenému údělu nevzepřeme, čeká nás krušná budoucnost, proti které je dnešní zdražování jen malou ochutnávkou.