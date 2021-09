České švestky nahradí balkánské. Nejhorší úroda za deset let, říká šéf likérky

Likérka Rudolf Jelínek z Vizovic na Zlínsku bude mít letos ve vlastních sadech nejnižší sklizeň švestek za posledních deset let. V úterý to řekl ředitel společnosti Rudolf Jelínek sady Jiří Koňařík. Podnik letos sklidí zhruba 150 tun švestek, v loňském roce to přitom bylo 553 tun. V rekordním roce 2018 firma sklidila až 840 tun švestek. Produkci plánuje vykrýt dodávkami z Balkánu.