Inflace k nám přichází zvenku, domácí vlivy se ještě projeví, uvádí experti

Redakce IDNES.cz oslovila šest českých ekonomů a ekonomek s otázkou, co způsobuje současnou inflaci v tuzemsku. Odborníci zmiňují zašmodrchané dodavatelské řetězce, snahu lidí a podniků dohnat, co během pandemie zaspali, ale i to, že inflace je tak trochu sebenaplňujícím se proroctvím.



V neposlední řadě uvádí domácí faktory, jako například zrušení superhrubé mzdy, které se ale naplno projeví až v příštích měsících. Zatěžkávací zkouškou po všech stránkách bude vánoční sezona.

Podívejte se, co o příčinách inflace experti říkají.