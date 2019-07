Ministerstvo životního prostředí dalo zelenou další těžbě v dole Bílina

Co delší těžba znamená Při prodloužení povolení těžby o pět let, tedy až do roku 2035, jak prosazují těžaři, se počítá s vytěžením téměř 150 milionů tun uhlí a 879 milionů kubických metrů skrývky. Do roku 2025 by Severočeské doly těžily 10 milionů tun uhlí ročně, poté by došlo ke snižování až na 8,5 milionu tun ročně kvůli předpokládané nižší spotřebě uhlí. Současný lom by se rozšiřoval hlavně západním směrem k obcím Braňany, Mariánské Radčice a Lom u Mostu. K obcím dotčeným těžbou patří i Duchcov, Bílina, Ledvice, Most, Osek či Litvínov.