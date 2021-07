Soud vyhověl Alze, zákaz svátečního prodeje se netýká výdejen e-shopů

NSS poukázal na rozdíly mezi prodejem zboží přes e-shop a jeho výběrem a koupí v kamenné prodejně. Pokud by měl sváteční zákaz dopadat i na fyzický výdej zboží objednaného po internetu, musel by to zákon výslovně stanovovat. „Zákon však v této otázce mlčí,“ konstatoval NSS.



Kvůli zákonu o prodejní době musí o vybraných státních svátcích zůstat uzavřené maloobchodní prodejny s výjimkou těch s plochou pod 200 metrů čtverečních, lékáren, benzinek nebo obchodů na nádražích a v nemocnicích. Podle NSS zákaz dopadá jen na situace, kdy se veškeré fáze prodeje odehrávají v kamenné prodejně. E-shopy typu Alzy umožňují vybrat a zaplatit zboží v on-line prostředí a následně jej převzít osobně na výdejně, prostřednictvím pošty, kurýrních služeb nebo přes speciální boxy.

„V situaci, kdy k uzavření kupní smlouvy nedojde fyzicky v maloobchodní provozovně, tedy výdej zboží, které bylo objednáno prostřednictvím internetu, představuje pouze jednu z fází prodeje, a to nikoli rozhodující. Provozovna pak v přeneseném významu pouze funguje jakožto jakési pomyslné výdejové okénko, prostřednictvím nějž je vydáváno zboží objednané na e-shopu,“ stojí v rozhodnutí NSS. Takovou službu lze podle soudu připodobnit ke službám zásilkových a přepravních služeb, na které sváteční zákaz prodeje nedopadá.

NSS konkrétně řešil spor o pokutu 100 tisíc korun, kterou inspekce vyměřila Alze v návaznosti na kontrolní nákup v plzeňské provozovně 28. října 2017. Inspektor tam přišel pro počítačovou myš. Zaměstnanec mu řekl, že přímý prodej kvůli státnímu svátku - Dni české státnosti - není možný, ale doporučil mu zboží objednat přímo z počítače v prodejně, zaplatit na terminálu a převzít, což inspektor udělal.

NSS shodil i rozhodnutí plzeňského soudu

Podle stanoviska ČOI není podstatné, zda firma provozuje maloobchodní činnost prostřednictvím kamenných provozoven nebo internetových obchodů, a zákaz otevírání provozoven s plochou nad 200 metrů by se tak měl vztahovat na jakoukoliv fázi prodeje, včetně převzetí zboží kupujícím.

Alza proti rozhodnutí podala žalobu ke Krajskému soudu v Plzni. Tvrdila, že je klasickým internetovým obchodem, na jehož výdejny se omezení nevztahuje. Plzeňský soud rozhodnutí inspekce potvrdil. NSS ale verdikt plzeňského soudu zrušil a případ vrátil ústřednímu inspektorátu ČOI.

Podobných sporů vedla Alza s inspekcí více. Názor NSS by se měl uplatnit i v těch ostatních. „Samotné otevření provozovny pouze pro výdej zboží zakoupeného zákazníky na e-shopu nepředstavuje porušení označených ustanovení zákona o prodejní době,“ uzavřel správní soud.