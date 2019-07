Slavný četník má muzeum. Představuje Louise de Funese jako herce i člověka

Mezi předměty, které si mohou návštěvníci v muzeu prohlédnout, je mimo jiné dopis, který napsal de Funes své matce v 15 letech, dále klavír, na který herec zamlada hrál, klapka z filmu Velký flám, měšec ze snímku na motivy Moliérovy hry Lakomec, či klobouk, který posloužil jako rekvizita ve filmu Rabín Jákob.



De Funese představuje expozice ale i v neobvyklých rolích, například jako náruživého zahrádkáře.

Nově otevřené muzeum v přímořském městě Saint-Raphaël nahradí expozici, jež slavného komika do roku 2016 připomínala v oranžerii zámku Clermont nedaleko Nantes, na kterém de Funes až do své smrti v roce 1983 žil.

Hold jednomu z nejslavnějších francouzských herců vzdává už několik let i Muzeum četnictva a filmu, jež se nachází v budově v Saint-Tropez, která posloužila filmařům při natáčení série komedií o místních četnících. Nově otevřené muzeum ve městě Saint-Raphaël se ale pyšní tím, že přímo v názvu nese umělcovo jméno.

Obě instituce, které jsou od sebe vzdáleny jen asi 40 kilometrů, si přitom nechtějí konkurovat, ale doplňovat se. „Muzeum Louise de Funese se soustředí především na jeho život jako herce. My se soustředíme na sérii o četnících a kinematografii v Saint-Tropez,“ uvedla kurátorka saint-tropezského muzea Gwenaëlle Van Butseleová.

Louis de Funès aurait eu 105 ans aujourd'hui et un musée lui est consacré à Saint-Raphaël, à deux pas de Saint-Tropez. #LE13H de #JacquesLegros vous y emmène. pic.twitter.com/sHWvTlGVon — TF1LeJT (@TF1LeJT) 31. července 2019

„Je to důležité pro nás, pro rodinu, ale především je to pro veřejnost. Udělali jsme to pro veřejnost, neboť chceme udržet vzpomínku na mého dědečka živou,“ řekla serveru Franceinfo k otevření nového muzea vnučka slavného komika Julia de Funesová.

„Po uzavření prvního muzea se objevily na internetu komentáře tisíců lidí. To mě nesmírně motivovalo, abych znovu projekt muzea rozjela,“ dodala.

VIDEO: Louis de Funes si v nejznámější roli četníka zahrál i na šmíráka na nudapláži Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Louis de Funes se narodil 31. července 1914 na předměstí Paříže. Proslavily ho role ve filmech jako Oskar, Velký flám, Křidýlko nebo stehýnko, Grand restaurant pana Septima, Hibernatus či Jeden hot a druhý čehý a série bláznivých komedií o četnících ze Saint-Tropez a o Fantomasovi. V České republice jeho popularitě napomohl dabing Františka Filipovského.