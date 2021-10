Hvězdné Saint-Tropez byla obyčejná vesnice. Vše změnila jedna herečka

Pro Čechy je Saint-Tropez hlavně městem s mírně potrhlými četníky, kterým ve filmových hitech z druhé poloviny minulého století nekompromisně velel Louis de Funès. Však také na mnoha místech najdete obchody se suvenýry, které tyto snímky dodnes připomínají.

Nedaleko přístavu stojí bývalá četnická stanice – dnes Muzeum četnictva a filmu, které všechny postavy a příběhy, nám tak důvěrně známé, připomíná. Je to rozhodně jedno z míst, kde spousta lidí svou prohlídku města začíná.

Přesto to nebyli praštění četníci, komu město dříve opomíjené a nezajímavé vděčí za svou slávu a přerod v luxusní a také pěkně drahou destinaci. To Brigitte Bardot tu s režisérem Rogerem Vadimem natáčela v roce 1955 kultovní trhák A Bůh stvořil ženu. Místo si zamilovala a nalákala do něj spoustu slavných přátel.

Zajděte do klubu velkých hvězd

Dodnes sem jezdí téměř každé léto například herci Jack Nicholson a Sylvester Stallone, muzikant Elton John nebo bývalá topmodelka Claudia Schiffer. Všichni možná, stejně jako Brigitte, rádi poobědvají ve slavném Clubu 55, který je pro celebrity tahákem. Stojí stejně jako další spousta exkluzivních barů a nočních podniků u proslavené pláže Pampelonne.

Pláž se nachází přibližně šest kilometrů jižně od Saint-Tropez a její návštěva je nutností. Je nejdelší a nejrušnější v okolí, má bílý písek a průzračné tyrkysové moře. Nejlevněji tu není, ale kdo se sem nepodívá, jako by v Saint-Tropez nikdy nebyl. A to i přesto, že městečko má pláží mnohem víc a některé jsou dokonce hezčí.

Místní mají nejraději Plage des Salins. Je přibližně stejně vzdálená od centra jako Pampelonne, ale působí mnohem klidněji a tišeji. Pokrývají ji malé oblázky a slunečníky s lehátky, které si můžete pronajmout. Podobně laděné jsou i další dvě oblázkové pláže přímo ve starém městě. Plage de la Ponche a de la Fontanette nabízejí také útulnou, neukřičenou atmosféru a pohodičku. Stojí na místě, kde v minulosti rybáři uvazovali své loďky. A ty dávné časy tu ucítíte.

Stejně tak jako ve starém městě samotném. Je všude kolem vás. Charakterizují ho křivolaké úzké uličky táhnoucí se až k citadele, která je jeho hrdým symbolem. Dnes v ní sídlí námořní muzeum, kde se dozvíte spoustu věcí o osudech místních rybářů. Ukážou vám, na čem se dříve plavili a kam až se dostali, čím se na lodi živili a jaké šupinaté krasavce si nejčastěji vozili domů.

Kousek pod ní se rozprostírá Place des Lices, kde zakusíte pravou francouzskou atmosféru. Na náměstíčku se vzrostlými stromy staří pánové hrají milovaný pétanque, zatímco jejich partnerky nakupují každé úterý a sobotu na zdejším slavném regionálním trhu. To si přece nemůžete nechat ujít!

Zdejší trhy jsou známé po celé zemi

Jen pár kroků odsud leží také starý přístav – další atrakce Saint-Tropez. Turisté jsou většinou nadšení z kontrastu zde kotvících starých pestrobarevných rybářských bárek a luxusních jachet opodál. Můžete to pozorovat z mnoha kaváren na promenádě anebo si scenerii tohoto místa prohlédnout z nedalekého mola Jeana Réveillea, z něhož máte vše jako na dlani.

Super koupání: Nádherná pláž Pampelonne se rozkládá na 27 hektarech písku, a to není málo.

Víte, že... … Louis de Funès tvrdil, že jeho český dabér František Filipovský ho mluví lépe než on sám?

… Brigitte Bardot byla za režiséra Rogera Vadima nějaký čas i provdaná?

... podle Eltona Johna se v podstatě nikde jinde než v Saint-Tropez odpočívat nedá?

Určitě nezapomeňte nakouknout na zdejší zeleninový a květinový trh, který se zde koná vždy brzy ráno, a také na trh rybí.

Malou změnu nabízí v Saint-Tropez nejen zdejší Muzeum motýlů, které vám ukáže na 35 tisíc exemplářů z celého světa, ale aktivnější lidé ocení určitě i stezku zvanou Sentier du Littoral. Začíná hned u starého města a pokračuje kolem celého poloostrova, na němž se městečko nachází. Oceníte nádherné výhledy, krásnou přírodu i to, že se trochu zapotíte. Narazíte totiž na náročnější pěšinky u pobřeží a schody v kopcích, ale i pohodlné plážové okruhy.

Celou trasu projdete asi za půl dne. A pak můžete být pyšní. Viděli jste totiž rozhodně všechno, co jste mohli, a využili tak svůj čas zde naplno.