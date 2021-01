Čtenáři cestují: Projděte si pět tras nejstarším národním parkem Británie

Fakta o nárdním parku Peak District Název “Peak” nesouvisí s horami (žádné tu nenajdete) - předpokládá se, že pochází od Pecsaetana, anglosaského kmene, který tuto oblast osídlil.

K čemu park slouží : turistika, tězba, zemědělství, zpracovatelský průmysl, najdete tu 55 vodních nádrží dodávajících okolí 450 milionů litrů vody denně.

Nejvyšší jeskyně : Titan Shaft v Catletonu, 141,5 metru. Je vyšší než London Eye. Jedná se o největší známou šachtu jakékoli jeskyně na Britských ostrovech, objevena byla 1. ledna 1999 místními jeskyňáři.

Zajimavé vesnice : Castleton (proslulý jeskyněmi, Třesoucí se hora Mam Tor - Shivering Mountain, průsmyk Vinnats Pass (hrad Peveril), Eyam (morová vesnice), Hathersage (údajně místo, kde je pohřben přítel Robina Hooda Malý John), Ilam (architektura ve švýcarském stylu), Ashword in the water (klasická anglická vesnice na břehu řeky).

Filmové, televizní a literární lokality : Chatsworth (Pýcha a předsudek), Haddon Hall (Jana Eyrová, Pýcha a předsudek, Elizabeth, Henry VIII, Moll Flanders), Lyme Hall (Pýcha a předsudek), North Lees Hall (Pýcha a předsudek, Jana Eyrová, The Other Boleyn Girl).

Symbolem Peak District je mlýnský kámen. Lomy zde fungují již od pravěku a pískovec byl kdysi oblíbenou volbou pro výrobu mlýnských kamenů. Stovky z nich stále najdete roztroušené různě po národním parku. Martina Hardiman popisuje své trasy po Peak District, ale i jiných částech Velké Británie, na fotoblogu www.snapandsounter.com.