VIDEO: Výlet do doby ledové. U rašeliniště na Rejvízu buďte opatrní

Rezervací vede naučná stezka, která návštěvníky osady spolehlivě dovede ke dva kilometry vzdálenému mechovému jezírku opředenému řadou pověstí. Podle jedné z nich se v místních rašeliništích dodnes zjevuje duch jezerního pastýře Gilla.

Tento zarostlý přihrblý stařík s mošnou a klíčem je odsouzen bloudit kolem Rejvízu a věčně hladovět. Nevážil si totiž suchého chleba, který dostal od místních obyvatel za pastvu. Ve zlosti krajíc chleba zadupal do země a vládce hor Praděd za to nevděčného pasáčka zahnal do rašelinišť.

Pokud chcete Gilla spatřit na vlastní oči, i když ne zrovna hladového, vydejte do Rejvízu v květnu, kdy se zde koná slavnostní odemykání Mechových jezírek. Celá naučná stezka je přístupná pouze v letní sezoně od května do října.

Mimochodem, traduje se, že samotné jezírko ukrývá kdysi bohaté město Hunohrad. Když jeho pyšní a lakomí obyvatelé ve zlosti zabili žebráka prosícího o almužnu, duchové Rejvízu město ponořili hluboko do rašeliniště. A zmizely také jeho poklady.

Po městě už dnes nikdo nepátrá, tajemným místech Rejvíz přesto zůstává, a to díky místnímu klimatu, které nepodléhá takovým výkyvům jako jinde a napomáhá tak udržovat zdejší přírodu téměř ve stavu, v jakém byla před tisíci let.

Stromy v podmáčené půdě plné rašeliny jsou zakrslé a mají různě pokroucené větve. I proto má člověk, který se blíží k mechovému jezírku, pocit, jako by se nořil do doby ledové, kdy jezírko vzniklo. Lidé si ho mohou prohlédnout jen z dřevěné plošiny navazující na naučnou stezku, mimo ni se chodit nesmí.