Východní Čechy jsou pro běžky jako stvořené. Zajezdíte si i v Pardubicích

Navoskovat lyže a vydat se na projížďku zasněženou krajinou je velmi příjemný druh zimního sportování, při němž si můžete prohlédnout krásná místa a zároveň udělat něco pro své zdraví. Východní Čechy jsou protkány sítí upravovaných běžeckých tratí, které ocení profesionální i amatérští lyžaři.

Milovníci lyžování mohou vyrazit do Orlických hor, na Králický Sněžník, do Železných hor nebo do Žďárských vrchů. Na krásný výlet zimní krajinou se můžete vydat například z úpatí Králického Sněžníku – z obce Dolní Morava, odkud vedou kilometry upravených běžeckých tras.

Výchozím bodem je chata Slaměnka u horní stanice lanovky Sněžník. Odtud míří upravené stopy zpět do Dolní Moravy, nebo na druhou stranu hřebene až po Návrší nad Starým Městem pod Sněžníkem.

Vyzkoušet můžete také výstup na sněžnicích, třeba rovnou na Králický Sněžník vysoký 1424 m. n. m.



Česká Třebová i Hlinsko

Upravované běžecké trasy lákají milovníky rychlých prkýnek také do oblasti mezi městy Králíky a Červená Voda. Vydat se můžete i na kopce nad Českou Třebovou, kde na běžkaře čeká třicet kilometrů udržovaných tras, nebo do okolí Borové u Poličky.

Kilometry upravených běžkařských tratí jsou narýsované ve sněhu také kolem Hlinska. Můžete vyjet na krátký výlet i na celodenní túru, z Hlinska lze například dojet až na Novoměstsko. Výhodou je, že tyto trasy nejsou tak frekventované jako trasy kolem velkých horských středisek.

Pokud jsou sněhové podmínky příznivé, mohou běžkařské boty obout i obyvatelé Pardubic. V zimě klapot koňských kopyt na pardubickém závodišti vystřídá svištění běžek. Přímo na místě závodů Velké pardubické mohou návštěvníci kroužit po dvoukilometrové upravené trase.

V Pardubicích můžete na běžkách kroužit přímo na dostihovém závodišti.

Dolní Morava je malá obec v Pardubickém kraji, rozkládající se mezi Orlickými horami a Jeseníky na úpatí Králického Sněžníku. Část obce náleží do národní přírodní rezervace Králický Sněžník, právě ten je dominantou zdejšího kraje.

Dolů z kopce

Pod jeho vrcholem pramení řeka Morava, která celou obcí protéká od severu k jihu malebným údolím, lemovaným z obou stran dvěma zalesněnými hřbety. Dolní Morava je však hlavně ideálním výchozím bodem pro lyžaře a snowboardisty. Areál Sněžník na Dolní Moravě patří k nejvyhledávanějším lyžařským centrům u nás. Vedle sedmi zasněžených kilometrů na sjezdovkách nabízí také ubytování i služby pro celé rodiny.

To samozřejmě platí za normálního stavu, než kamkoliv na hory vyrazíte, ověřte si nejdřív aktuální vyhlášená omezení. V době vzniku tohoto článku byly hotely i vleky zavřené, což se ale může ze dne na den změnit.

Nejodvážnější lyžaři vyhledávají áčko na Sněžníku. Horní část bývá označována jako nejprudší svah v Čechách a k tréninku ji využívají i čeští reprezentanti. Spodní část nové sjezdovky U Slona je naopak díky mírnému sklonu a nezvyklé šířce ideálním místem pro začátečníky.

Mnozí se pod Králický Sněžník vracejí i pro bombardino, horký italský nápoj, který podávají na nové chatě Slaměnka v 1 116 metrech nad mořem, samozřejmě v případě, že není takový prodej v tu chvíli omezen. Opět je třeba se před cestou informovat.