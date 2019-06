Na co zírá mašinfíra: Hurvínkem východními Čechami od Gočára k Rumcajsovi

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Nynější trať s označením 041 mezi Hradcem Králové a Jičínem vznikala nadvakrát. Nejdříve postavila společnost Rakouská severozápadní dráha úsek mezi Ostroměří a Jičínem. První vlaky po něm vyjely koncem roku 1871.

Mapa trati 041 mezi Hradcem Králové a Jičínem

Úsek z Hradce Králové do Ostroměře vznikl až o deset let později pod taktovkou společnosti České obchodní dráhy. V roce 1908 však stát obě společnosti zestátnil, a tak se tratě sloučily v jeden celek.

V současnosti jezdí mezi Hradcem Králové a Jičínem (resp. Turnovem) vlaky v hodinovém taktu. My jsme využili prázdninového spoje Pardubického spolku historie železniční dopravy, který každé léto brázdí o vybraných sobotách východočeské koleje. Letos v létě pojede 6. července a 3. a 24. srpna.

Vlakem do Hořic pro trubičku

Na cestu vyrážíme ze Salonu republiky, jak se krajskému Hradci Králové přezdívá. Do jeho historie se nesmazatelně zapsal architekt Josef Gočár. Na prohlídku všech jeho prací ve městě si raději rezervujte více času.

Hned za nádražím se odpoutáme od tratí do Jaroměře a Ústí nad Orlicí a vydáváme se mezi úrodná pole polabské nížiny. Ze zastávky Všestary můžeme dojít do pravěkého archeoparku, z další zastávky Dlouhé Dvory je to pár kilometrů na bojiště u Chlumu, kde se v roce 1866 konala krvavá Prusko-rakouská bitva.

Téměř v každé druhé obci, kolem kterých vlak projíždí, jsou historické tvrze nebo zámky, často však nepřístupné. Alespoň zvenčí si můžete prohlédnout někdejší tvrz v Dohalicích. Před stanicí Hněvčeves od trati 041 odbočuje nevyužívaná spojka do Smiřic. Odtud je to zhruba tři kilometry do Hoříněvse k rodnému domku vlastence a údajného objevitele Rukopisu Královédvorského, Václava Hanky.

Barokní zámky se dochovaly jak v Cerekvicích nad Bystřicí, který vlastní obec a je částečně přístupný, tak v nedalekých Jeřicích. Tento objekt je však pro veřejnost uzavřen.

Po pár minutách zastavujeme v Hořicích v Podkrkonoší. Turistický stereotyp mluví o tom, že Hořice jsou známé především výrobou zamotané sladké pochutiny. Podívejme se na toto město i z jiného pohledu. Hořice se proslavily sochařskými sympozii. Od roku 2012 se konají každý sudý rok. Letos si tedy můžete projít alespoň přírodní galerii na vrchu svatého Gottharda a v nedalekých Smetanových sadech.

Za vidění samozřejmě stojí i nově opravené Městské muzeum nebo rozhledna Masarykova věž samostatnosti. V parných letních dnech doporučujeme vyhlášené koupaliště Dachova, které vás vrátí do období první republiky.



Řáholec na dohled

Po osvěžující koupeli pokračujeme v cestě. Blížíme se k Ostroměři a jako první mineme odbočku tratě na Novou Paku. Z Ostroměře pocházejí dva velcí Češi, spisovatel Eduard Štorch a filmový režisér Karel Zeman. Oběma je věnováno tamní obecní muzeum.

Za ostroměřským nádražím se držíme na pravé koleji, která míří k Jičínu, levá vede do Chlumce nad Cidlinou. Opět míjíme obce se zachovalými, avšak nepřístupnými zámky - Sobčice, Konecchlumí nebo Tuř. Jedině u zámku v Milíčevsi, který slouží jako domov pro seniory, je přístupný anglický park.

V okamžiku, kdy se k trati 041 přimyká dráha s číslem 061 z Nymburka, je jasné, že je Jičín už blízko. Projedeme kolem odbočky na nákladové nádraží, které před dostavbou trati do Trutnova hrálo roli koncové stanice, a zastavujeme u jičínské nádražní budovy.

Také toto historické město by měl turista prohlédnout, lákadel je nespočet: Valdštejnovo náměstí s podloubím, Valdická brána, lipová alej s nedalekou Valdštejnskou lodžií, rozhledna Milohlídka nebo Městské muzeum. Děti samozřejmě nesmí vynechat Rumcajsovu ševcovnu a v létě koupaliště u rybníku Kníže.



Pokud byste chtěli vidět Hurvínka M131.1228 v akci dříve než v rámci jízd mezi Pardubicemi a Jičínem, máte šanci ještě dnes v neděli. Pardubický spolek historie železniční dopravy pořádá v areálu Železničního muzea v Rosicích nad Labem už 13. ročník tradičního Rosického parního víkendu. Kromě historických lokomotiv nebo parkové železnice bude k vidění spousta parních strojů a stabilních motorů. Hurvínek vás pak zaveze na vyhlídkovou jízdu do Chrudimi a do Slatiňan.