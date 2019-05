Na co zírá mašinfíra: Z Plzně kolem chmelnic a lomů rychlíkem do Mostu

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trasy rychlíku GWTR Plzeň - Most

V dnešním díle seriálu Na co zírá mašinfíra projedeme hned tři samostatné tratě. Nejdřív dráhu 160 Plzeň - Žatec, potom trať 124 ze Žatce do Chomutova a nakonec část podkrušnohorské magistrály číslo 130 z Chomutova do Mostu.

Navíc podél celé trasy budeme průběžně míjet zaniklé tratě nebo aspoň přeložky.

První úsek mezi Plzní a Žatcem vznikl už v roce 1873 jako Plzeňsko-březenská dráha. Hlavním účelem tratě bylo propojení severočeské hnědouhelné pánve s Bavorskem. Trať vede za Plzní hlubokými lesy a proplétá se údolím říčky Střely.

Tamní složitý terén si vyžádal stavbu hned několika viaduktů a tunelů a samotná trať se od začátku potýkala s několika problémy. Nejdřív v roce 1872 narušily u Potvorova stavbu silné deště a sesuvy půdy a trať musela být přeložena a prodloužena. O sedm let později, v roce 1879, byl zrušen nerentabilní úsek mezi Žabokliky a Březnem u Chomutova a vlaky začaly jezdit přes Žatec. Tento úsek se tak stal vůbec první zaniklou tratí v českých zemích

V Žatci musí rychlík GWTR změnit směr jízdy, provede takzvanou úvrať. Až do Chomutova pak projíždí po původní Buštěhradské dráze. Tento úsek byl dán do provozu v roce 1871, čímž toto severočeské město poprvé získalo přímé spojení s Prahou. Vlaky v této oblasti dopravovaly kromě uhlí také žatecký chmel a cukr.

Trať 130 mezi Chomutovem a Mostem slouží od roku 1870. Ústecko-teplická dráha byla jednou z nejvýdělečnějších železničních firem v celém Rakousku-Uhersku, dnešní úsek ale nemá s původním trasováním pranic společného. Kvůli těžbě hnědého uhlí byla trať několikrát překládána.



Severním Plzeňskem k Žatci

Po odjezdu z plzeňského hlavního nádraží vlak GW Train Regio míjí tratě na Protivín i na Prahu a projíždí po hraně seřaďovacího nádraží. Přejede Berounku a podél Boleveckého rybníka míří stále k severu.

Od Horní Břízy se motorová jednotka řady 845 proplétá hustými lesy. Za Kaznějovem přejede ocelový viadukt přes Rybnický potok. Po levé straně si všimněte zavěšeného jízdního kola ve špičkách vzrostlých stromů. V následující stanici, v Plasech, stojí za to vystoupit a prohlédnout si město. Nesmíte vynechat cisterciácký klášter ani Centrum stavitelského dědictví. Za Plasy následuje hluboké údolí říčky Střely s několika ocelovými mosty a tunely.

Za stanicí Mladotice začínala trať do Kralovic, od roku 1997 postihnutá dlouhodobou výlukou. V lesích za stanicí Žihle můžete objevit zajímavé skalní útvary a kamenná pole.

Pokud vystoupíte v Kryrech, rozhodně se vydejte na tamní Schillerovu rozhlednu s dalekými výhledy do kraje. Další rozhlednu můžete navštívit z Podbořan, najdete ji v areálu slovanského hradiště Rubín. Za nádražím Žabokliky odbočovala další zaniklá trať do Března u Chomutova. Po přejezdu dalšího viaduktu, tentokrát přes řeku Ohři se ocitáme v Žatci, městě, které turista nemůže vynechat.

Cestu soukromým rychlíkem z Plzně do Mostu můžete projet za čtyři minuty:



VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Kolem chmelnic a velkolomů rychlíkem z Plzně do Mostu. Za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Vstříc Krušným horám

V Žatci musí strojvedoucí přejít na opačnou stranu vlaku, protože dál jeho cesta pokračuje úvratí. Za Březnem u Chomutova nejdříve mineme odbočku zaniklé tratě do Prunéřova a pár set metrů dál začátek původní tratě do Chomutova, která byla v roce 2007 zrušena kvůli rozšíření lomu Nástup - Tušimice. Na nové přeložce byl vybudován také Březenský tunel, který byl až do roku 2019 nejdelším železničním tunelem v Česku.

Těsně před Chomutovem se trať 124 přimyká k dráze z Chebu a těsně míjí železniční depozitář Národního technického muzea.



Po Ervěnickém koridoru do Mostu

Také po Chomutově by se měl turista porozhlédnout. Kromě historického centra by neměl vynechat ani Muzeum československého opevnění Na Kočičáku.



Po odjezdu z chomutovského nádraží vlevo odbočuje trať do Vejprt, kterou jsme už v seriálu Na co zírá mašinfíra představili. Za zastávkou Chomutov město náš rychlík podjíždí bývalou trať do Jirkova a míjí a Podkrušnohorský zoopark a na druhé straně Kamencové jezero.

Před stanicí Jirkov-zastávka odbočovala původní trať na Most a zhruba v těchto místech začíná také Ervěnický koridor. Je to mohutný násep, který prochází skrz poddolovanou krajinu a po estakádě překonává i vodní dílo Újezd. Za stanicí Kyjice současná trať křižuje dnes už zaniklou dráhu z Litvínova do Jirkova (psali jsme o ní zde) a před stanicí Třebušice současné důlní vlečky.

A to už se blížíme ke konci naší cesty, po levé straně se odpojí trať na Moldavu, po pravé ruce máme hrad Hněvín, mineme přesunutý Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie a po více než dvou a půl hodinách zastavujeme v cílové stanici, v Mostě.