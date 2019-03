Na co zírá mašinfíra: Projeďte se kladenským revírem po zrušené trati

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Dochovaná část trati 11b z Kladna-Dubí do Vinařic

Historie trati 11b mezi Zvoleněvsí–Vinařicemi se začala psát v roce 1886, kdy se po nové dráze rozjely první vlaky. Jejich úkol byl jasný, odvážet kladenské černé uhlí z vinařických dolů do Kralup nad Vltavou a potažmo i vozit cestující.

Pravidelné vlaky mezi Vinařicemi a Kladnem–Dubí se ale rozjely až po druhé světové válce, v roce 1945. Osobní doprava nebyla na tomto úseku příliš frekventovaná, vlaky měly především navážet dělníky na směny do kladenských hutí.



Trať byla v 70. letech 20. století navržena pro neefektivnost ke zrušení, což se nakonec stalo v roce 1982. Úsek z Vinařic do Zvoleněvse byl snesen, úsek Kladno–Dubí – Vinařice se udržel jako vlečka, nejdřív pro obsluhu dolů Mayrau a Ronna, později už jen jako spojnice se základnou Správy státních hmotných rezerv, která vznikla v areálu nádraží ve Vinařicích.

Zanikly obě mezilehlé zastávky Švermov–Hnidousy a Tuhaň. Celé trati 11b jsme věnovali jeden díl seriálu Zaniklé tratě.



Prvním osobní vlak od roku 1982

Desítky let jezdily po bývalé dráze 11b pouze manipulační vlaky do Vinařic a v poslední době také několik motoráků ročně do Hornického skanzenu Mayrau. Na jaře 2018 ale společnost Kladenská dopravní a strojní vypravila třívozový vlak až na konec kolejí. Stal se tak první osobní soupravou s cestujícími na nádraží Vinařice po 36 letech.



Vlak vedený lokomotivou 730.624-4 vyráží z historického nádraží Kladno–Dubí. Tato stanice je ideální jako výchozí bod pro poznávání industriálního Kladna. Můžete si projít naučnou stezkou Vojtěšskou hutí, která vede kolem historických vápenných pecí.

V areálu bývalých kladenských železáren ale musíte dát pozor, velká část staveb není v dobré kondici.

Přímo proti dubskému nádraží stojí areál bývalého dolu František Josef I., později Prago I, ještě později Antonín Zápotocký. Budovám se pro jejich monumentálnost říká kladenská katedrála. Přestože jsou kulturní památkou, jsou bohužel nepřístupné. Z Dubí také může turista vyrazit polními cestami do Vodního parku Čabárna.



Na kladenském zhlaví opouštíme trať 093 z Kralup do Kladna a už po samostatných kolejích kolem bývalé zastávky Švermov–Hnidousy míříme ke stejnojmenné kladenské čtvrti.

Koleje procházejí v těsné blízkosti rodinných domů, po několika minutách se ocitáme na pláni bývalé zastávky Tuhaň. Právě v těchto místech končily v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století svoji existenci vyřazené lokomotivy. Za Tuhaní odbočovala vlečka k bývalému dolu Ronna a vpravo stále vede trať do Hornického skanzenu Mayrau, který je veřejnosti přístupný.

Cestu z Kladna-Dubí do Vinařic můžete absolvovat za pouhé 2 a půl minuty:

Za odbočkou k dolu Mayrau začíná trať klesat. Po levé ruce necháváme Libušín, kde je možné navštívit tvrziště. Tady podle Kosmovy kroniky měla na sklonku života žít a nakonec zemřít kněžna Libuše.

Za ocelovým mostem mineme dávno snesenou vlečku k dolům Jan I a Jan II. A to už se náš vlak blíží ke stanici Vinařice, za kterou koleje definitivně končí. Odtud se dá třeba jít na Vinařickou horu, vyhaslou třetihorní sopku, zdatný turista může pokračovat po stopách zaniklé tratě až do Zvoleněvse nebo se vydat na druhou stranu do Smečna. Tam je v sezóně otevřen Vojenský skanzen nebo zámecký park. A vedla tam i další zaniklá trať, úzkokolejka Slaný–Smečno–Kačice.

Jízda vlakem po zrušené trati z Kladna–Dubí do Vinařic se koná jednou dvakrát do roka, stejně tak jako jízdy k dolu Mayrau. Pro přesné termíny je potřeba sledovat stránky dopravce.