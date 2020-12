Výlet do srdce romantické Vysočiny. V Chotěboři se ptejte na Doubravku

Toto město má velice pohnutou historii. Několikrát bylo zničeno i vypáleno, ale vždycky dokázalo znovu povstat z popela. Ač není velikostně zrovna obrovské a nežije v něm ani deset tisíc obyvatel, má v sobě něco, co lidi přitahuje.

Po ulicích se okatě projíždějí městští strážníci s nepřehlédnutelnou SPZ Chotěboř, takže i v nočních hodinách je všude klid. Přerušuje ho snad jen šumění kašny na náměstí, která je až do půlnoci osvětlena. Místní jsou na ni právem pyšní. Více než sedmdesát let byla totiž zakopaná pod zemí. Až loni ji vyzdvihli a učinili z ní velké turistické lákadlo.

Nedaleko od ní stojí také žulový mariánský sloup s pískovcovou Pannou Marií na samém vrcholu. Ten se tu objevil už v roce 1890.

Další raritou na náměstí je Panský dům. Jedná se o nejstarší dosud provozovanou restauraci v tomto městě. Není sice jasné, kdy přesně otevřela svoje brány hladovcům, ale na pivo se tu údajně zastavil v roce 1424 i Jan Žižka. A o zhruba 500 let později u jednoho ze stolů seděl a tvořil spisovatel Jaroslav Hašek.

I my jsme tedy hledali v jejích prostorách inspiraci. A nutno říct, že třeba grilovaný sýr halloumi z místní farmy a pstruzi taktéž z Vysočiny s parádně vychlazeným pivečkem nám udělali nejen radost, ale dodali nám i sílu na další putování.

Ke kostelu sv. Jakuba Většího to je z náměstí jen pár kroků. Novogotickou stavbu si většinou můžete prohlédnout jen zvenku, otevřený je před a po bohoslužbách anebo během nejrůznějších akcí města.

Další naše kroky vedly k zámku, který je v průvodcích hojně opěvován a sídlí v něm také muzeum. Jenže tady jsme narazili. Současný majitel umožňuje prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě, a tak jsme jen prostrčili nosy mezi mříže staré brány a nádhernou barokní stavbou s prvky italské architektury se na chvíli pokochali na dálku. Ovšem i to za to stálo, protože ona i přilehlý park jsou opravdu pěkné.

Zámek byl postaven v letech 1701–1702. Na místě ale už ve 14. století stála stará tvrz.

Co je ale skutečnou nádherou, je údolí řeky Doubravy (tady se jí říká podomácku zdrobněle Doubravka), která protéká nedaleko města. Z náměstí se do údolí dostanete po červené značce, jsou to asi tři kilometry. U malé vodní elektrárny Horní Mlýn pak nastoupíte na stezku naučnou, která vás provede tímto údajně nejromantičtějším místem Vysočiny.



Víte, že... ...svůj název město převzalo ze jména Chotěbor či Chotibor? ... Žižkovy duby nad městem je místo, kde údajně Žižka skutečně odpočíval? ... na ulici F. X. Šaldy najdete Čertův stolek? Je to socha čerta hrajícího šachy.

Přes říční jez zvaný Točitý vír se dostanete až k rozcestí pod Čertovým stolkem. Procházet budete kolem skal a velkých kamenů, přes které voda poskakuje se zručností kamzíka.

Z křižovatky se vydejte nahoru po modré na krásnou skalní vyhlídku, která vám toto místo nabídne zase z jiné z perspektivy. Po zelené se pak můžete v klidu vrátit hezky lesem do Chotěboři.



Pěšky je tato trasa dlouhá zhruba devět kilometrů, pokud máte kolo, měli byste počítat s tím, že ho budete muset místy přenášet a že terén není jednoduchý. Osobně doporučujeme nechat ho tentokrát odpočívat a udělat si krásnou procházku.

Zajímavostí v okolí jsou také Ranská jezírka, která jsou od města vzdálena sedmnáct kilometrů. Jedná se vlastně o zatopené díry po někdejším lomu. Těžila se zde hlavně železná ruda.



Dnes tu ale najdete hustý les, který jezírkům nádherně stíní, takže vypadají jako perly na šatech nevěsty. Někdy je k nim cesta obtížnější, zarostlá trávou, ale jindy je vidíte přímo z hlavní cesty, která je široká a pohodlná. Rašeliniště kolem dávají vodě krásně nahnědlou, ale průzračnou barvu, v níž se zračí vše kolem jako v zrcadle.

Nedaleký skanzen

Dalším místem, které byste neměli vynechat, je určitě Veselý kopec. Jeho svahy zůstaly na pohled tak, jak bývaly v 19. století – a to včetně chaloupek, starých mlýnů a hospodářských budov. Však tu také vznikl známý skanzen Vysočina. K vidění jsou kromě zmíněných budov také staré stroje, kuchyně, dílny či sklady. Nedaleko pokladny se můžete občerstvit ve stylové hospůdce.

Na místě se také koná spousta zajímavých akcí. My jsme přijeli zrovna na posvícení – dobře jsme se najedli, napili, pokochali zručnýma rukama řemeslníků, a dokonce i pobavili při vystoupení lidových souborů. A takové by přece výlety měli být – příjemné a s odměnou na konci.