Nádherná česká krajina ze sedla kola. Projeďte si tři výlety Sedlčanskem

V zimní sezoně je tento kraj známý především Moníncem, na jehož svahy míří tisíce, především pražských a víkendových, lyžařů. Ale okolí Sedlčan má co nabídnout i cyklistům – a rozhodně toho není málo.

Rovinek si tu příliš neužijete a je třeba počítat s tím, že na některých trasách je stoupání poměrně zásadní, ale dají se najít i varianty pro rodinné výlety s malými dětmi. Odměnou vám budou nádherné výhledy i atraktivní lokality a místa, která nejsou ještě zavalená turisty.

Za větrným mlýnem

Přímo v Sedlčanech můžete zahájit okruh, který měří necelých padesát kilometrů, a v jehož průběhu navštívíte zříceninu největšího větrného mlýna v Evropě.

Jen tři kilometry od Sedlčan najdete malou vesnici Příčovy, za kterou se nachází zbytky větrného mlýna. Nemusíte mít strach, že byste stavbu neobjevili, protože stojí na kopci za vesnicí a je vidět už zdaleka.

I když ze stavby zbyly už jen obvodové zdi, stejně působí impozantním a velmi působivým dojmem.

Historie mlýna je opředena tajemstvím a nikdo například přesně neví, kdy mlýn vznikl a kdo jej nechal postavit. Nejpravděpodobnějšími „kandidáty“ jsou buď Lobkovicové, rod Schönpflugů nebo Jakub Krčín z Jelčan.

Záhadný je i důvod, proč byl v osmnáctém století mlýn pobořen. Každopádně můžete obdivovat nejen unikátní technickou stavbu, ale i krásný výhled, který se od ní nabízí.

Z Příčov pokračujte do Vysokého Chlumce. Trasa vede po málo frekventovaných silnicích a cestách a pro cyklisty je velmi příjemná. Ve Vysokém Chlumci si můžete udělat zastávku ve skanzenu, který uchovává vesnickou architekturu od sedmnáctého do dvacátého století. I kdybyste se nechystali na detailní prohlídku, pohled do údolí, kterým protéká potok, přes doškové střechy domků, je půvabný.

Ve Vysokém Chlumci je také hrad, který je sice v současné době veřejnosti nepřístupný, ale jeho fotogenická silueta vás bude při kroužení kolem městečka prakticky neustále doprovázet.

Silueta hradu Vysoký Chlumec je vidět už zdaleka. Skanzen ve Vysokém Chlumci

Z Vysokého Chlumce se vydejte směrem na Nechvalice a Kvasejovice, které v zimě představují alternativu lyžování na Monínci. Přes Jesenici a Dohnalovu Lhotu se dostanete až do Červeného Hrádku. Původně vodní tvrz byla přestavěná na neogotický zámek v devatenáctém století známým architektem Janem Kotěrou. Veřejnosti je přístupný krásný zámecký park v anglickém stylu. Červený Hrádek už je jen několik set metrů od centra Sedlčan, kde váš okruh končí.

Zřícenina z pohádky

Jedete na cyklistický výlet s dětmi? Potom můžete naplánovat trasu, jejíž cílem bude jedna z nejromantičtějších zřícenin, které jste kdy navštívili. Začínat budete tentokrát na Monínci. Nahoru můžete vyjet lanovkou (ta ovšem do října jezdí pouze o víkendech, svátcích a ve středu), ale stejně tak i vyšlapat vlastními silami. Jen je potřeba počítat s tím, že na necelých třech kilometrech z Jetřichovic do Cunkova zdoláte převýšení dvě stě metrů.

Z Cunkova nechte své nohy odpočinout cestou do Jistebnice. Děti určitě zaujme ohrada s bizony, kterou budete míjet po pravé straně za Cunkovem. Z Jistebnice se můžete vydat nalevo rovnou do Borotína, ale pokud s sebou máte zdatnější cyklisty nebo plánujete celodenní výlet, určitě se vám vyplatí zajížďka, kterou si můžete protáhnout až do Tábora. Na pěší zóně se tu posadíte do některé z půvabných kaváren nebo hospod v kulisách historického centra. Krásné výhledy vám nabídne i cyklostezka kolem rybníku Jordán.

Tvrz Borotín se zrcadlí v hladině Zámeckého rybníka. Ve zrekonstruovaném Barokním dvoře si můžete dát i občerstvení ve stylovém prostředí.

Zpátky se vydáte přes Nasavrky a Řevnov až do Borotína. Tady se na návsi vydáte doprava podle směrovek k vodní tvrzi. Silnice se po chvíli změní v lesní cestu, a ta vás dovede až k Zámeckému rybníku, v jehož hladině se zrcadlí vodní tvrz Borotín. Jeho silueta vám možná bude povědomá a uvědomíte si, že se objevila v pohádce Honza málem králem – sídlo tady měli pohádkoví loupežníci.

Ostatně romantiku Borotína si zamiloval i Karel Hynek Mácha a pravidelně se sem vracel. Zřícenina je volně přístupná a můžete si ji s dětmi prohlédnout libovolně dlouhou dobu. Až se budete chtít občerstvit, hned vedle tvrze je Barokní dvůr, v němž objevíte příjemnou kavárnu.

Terénní výlet za pec

Pro tuto trasu budete potřebovat alespoň základní technické dovednosti, protože její podstatná část vede terénem a zejména některé lesní sjezdy jsou poměrně náročné. Na druhou stranu si můžete být jisti, že naprostou většinu času budete na cestě sami a nerušeně si užijete horských panoramat i zapadlých romantických zákoutí.

Tentokrát můžete začít třeba v Sedleci-Prčici a vydat se směrem na Sušetice. Pokud chcete zdolat další významný vrchol zdejší krajiny, za Sušeticemi si udělejte odbočku doleva a vyšlapejte na Javorovou skálu, odkud je to jen kousek do vesnice Ounuz s chaloupkami, které vypadají, jako kdyby právě vystoupily z pohádky (ostatně také se tady hned několik pohádek natáčelo).

Jestliže o stoupání navíc nestojíte, pokračujte až do Veletína. Tady je prakticky povinnou zastávkou Hospůdka za pecí. Ručíme vám za to, že návštěva nenápadné hospůdky s modře vymalovanými stěnami vás uchvátí neopakovatelnou atmosférou. Děti si tu mohou zalézt za pec, hrát společenské hry, číst si v knížkách nebo hladit místní kočky. Dospělé potěší vynikající pivo. A o víkendech tu můžete narazit i na živou hudbu.

Na Monínec můžete vyjet lanovkou, ale stejně tak vyšlapat vlastními silami. Záleží jen na vašich preferencích a kondici. Cestou na zříceninu hradu Zvěřinec objevíte spoustu zapadlých zákoutí.

Z Veletína udělejte smyčku přes Vratkov a Myslkov do Matějova a Nových Dvorů. Lesní cesta vás potom dovede až ke zřícenině hradu Zvěřinec. Zcela upřímně nečekejte nic víc než hromady kamenů, které z původního hradu zbyly, a pamětní desku, která připomíná, že toto místo miloval Karel Hynek Mácha.

Pokud zapojíte fantazii, můžete zkusit uhodnout, kde se asi skrývá poklad, který je tu údajně zakopaný. Nicméně projížďka lesem a výhled, který se před vámi posléze otevře, rozhodně za terénní jízdu stojí.

Přes Zadní boudy a Kvasejovice se pak vrátíte zpátky do Sedlece-Prčice. Tady určitě stojí za návštěvu pivovar Vítek z Prčice spojený s restaurací. Kromě mnoha druhů vynikajícího piva tu výborně vaří a porce jsou víc než štědré.