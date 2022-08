Netradiční výlet v Chorvatsku. Na cyklovýlet kolem Zadaru berte plavky

Zadar je páté největší město Chorvatska a se svou polohou uprostřed země je téměř ideální destinací pro letní dovolenou. Z města je cítit historie, zároveň má svůj milý, provinční nádech.

Procházka uličkami skrz přístav, kolem obchůdků se suvenýry a vyhlášenou zmrzlinou vás trochu osvěží, naplní vnitřní pohodou a vaši tašku možná doplní nějakým dárkem pro přátele. Také v Chorvatsku oproti loňské sezoně trochu podražilo, nárůst cen je asi desetiprocentní. Za zhruba tisícikorunový nákup u nás tam zaplatíte asi 850 kun.

Historická část Zadaru leží na poloostrově, ve městě najdete významné pozůstatky z dob římské vlády, především jeho opevnění. Celý tento systém byl zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Málokoho by asi napadlo během dovolené u moře navštívit muzeum, ale jedno by vás během courání městem přece jen mohlo zaujmout. Rekonstruovaná budova Knížecího paláce v samém centru není nijak velká. Ale prosklený interiér, ze kterého jsou zajímavé výhledy na střechy okolních domů, působí velmi prostorně. Samotné exponáty nabízejí všechno možné, co si pod pojmem „moderní umění“ umíte představit. I tady se přesvědčíte, že naše a chorvatská (jugoslávská) historie mají k sobě velmi blízko. Pozornému návštěvníkovi neunikne koláž Ratka Petriće s názvem „Čechoslovačka“ ze srpna 1968.

Zážitek na zbytek léta!

Představa cyklistického výletu v letním Chorvatsku se může zdát jako bláznivý nápad. Ale vzhledem k tomu, že trasa námi vyzkoušeného celodenního tripu vede v bezprostřední blízkosti moře, není se čeho obávat. Za jízdy vás bude ochlazovat větřík, při zastávkách se můžete ponořit do průzračně modrého osvěžujícího moře.

Pokud jste ubytováni v hotelu, povětšinou stačí zajít na recepci a kolo s předstihem zamluvit. Zpravidla je v ceně ubytování, musíte složit pouze vratnou kauci. Další možnosti poskytuje některá z půjčoven v centru. V našem případě jsme zaplatili za půjčení jednoho kola na celý den 20 eur (500 Kč), při větším počtu kol vás to vyjde i levněji.

Cesta má rovinatý profil, zapomeňte proto na těžké elektrokolo. Ale rozhodně berte s sebou plavky a ručník! Z Mariny Zadar, kde získáte všemožné turistické informace, se vydejte na sever podél moře, kolem hotelů a pláží Borik. A pak už vnímejte jen cestu, slunce, moře a radost z pohybu.

Zhruba po pěti kilometrech jízdy si můžete udělat malou zastávku u kamenného kostelíku sv. Petra z 15. století. Hned za ním vede cesta těsně u moře ve stínu cypřišů a nabízí fajn místa ke koupání. Odtud až do vesničky Petrčane projíždíte přírodou, kolem fíkových alejí a políček obdělávaných místními obyvateli. O tom, jak důležitá je voda zvláště v těchto zeměpisných polohách, svědčí historický zavlažovací kanál. Malebná Vesnička Petrčane se šesti sty stálými obyvateli a zátokou s přístavem stojí také za chvilku zdržení.

Z Petrčane se držte stále podél moře, po dalších asi třech kilometrech jízdy dorazíte na poloostrov Punta Skala, kde je další přímo dokonalé místo na koupání. Dlouhé molo, schůdky do vody, sprcha na břehu, aby vás pod tričkem neštípala sůl.

Pokud vám po koupání vyhládlo, máte zde skvělou příležitost na oběd. Ve svahu nad mořem, částečně ve stínu pod stromy, stojí nenápadná zahradní restaurace „Bracera“. Je sice součástí resortu Falkensteiner, ale je běžně přístupná všem. Rozhodně doporučujeme udělat si rezervaci. Kombinace šéfkuchaře s michelinskou hvězdou a místem, kde se nachází, je opravdu neodolatelná. Určitě ochutnejte místní klasiku – grilovaného zubatace! Při jídle pozorujte mořskou hladinu, pokud budete mít štěstí, zahlédnete delfíny, kteří jsou tu k vidění hlavně mimo rušnější měsíce.

Po jídle nás čeká asi kilometrový výšlap napříč vinicí.

Po jídle doporučujeme vynechat sklenku vína, protože na vás čeká asi kilometrový „horský“ výšlap napříč vinicí s prémií přímo uprostřed vinohradu. Na kopečku, který se zvedá 50 metrů nad hladinou moře, vám totiž Kraljevski Vinograd naservíruje to nejlepší víno z celé oblasti. Vinná réva se zde pěstuje tisíc let už od časů krále Krešmira, v současné době zde hospodaří na rozloze 120 hektarů dle zásad ekologického zemědělství. Podle místních vinařů dodává správnou a vyváženou chuť vínu „trojnásobná síla“ slunce. Působí na révu nejen svými paprsky z oblohy, ale i odrazem z mořské hladiny a také zahříváním skalnatého podloží. Nejvyhlášenější a mnoha cenami ověnčená bílá odrůda se jmenuje Pošip.

Překvapivě i zde narazíte na českou stopu. Tou je speciální patentovaný uzávěr lahví nahrazující klasický korkový špunt. Používá se především pro archivní vína, protože má dokonalé konzervační schopnosti jak zamezit bakteriím v přístupu k drahocennému obsahu. Zátku tvoří materiál z kombinace skla a keramiky, vyrábí se pouze v Česku, má název Vinolok a používá se po celém světě!

Pohádka o soli nad zlato

Pokud se cítíte unaveni nebo jste se ochutnávkou zdrželi příliš dlouho, můžete se odtud vrátit zpět do Zadaru. V tom případě byste po návratu měli v nohách něco kolem 26 kilometrů. Určitě by to ale byla chyba, protože jen asi dalších pět kilometrů odtud leží Nin, romantická vesnička se spoustou zajímavostí. Ostrůvek, na kterém se nachází, odděluje od pevniny jen mělčina, takže se za odlivu chodí vlastně pěšky (přes moře).

Koncentrace soli v Jaderském moři, okolní rovinatá krajina, vysoké teploty a správný vítr jsou předpokladem velmi kvalitního produktu. Dodnes se způsob získávání soli téměř nezměnil.

V Ninu kdysi sídlilo první chorvatské biskupství, dodnes můžete obdivovat kostel sv. Kříže, který je nejmenší katedrálou na světě. Nejznámější je zde dlouholetá tradice výroby soli. Skvělé přírodní podmínky, které zde panují, umožnili lidem už před 1500 lety získávat drahocenný minerál. Koncentrace soli v Jaderském moři, okolní rovinatá krajina, vysoké teploty a správný vítr jsou předpokladem velmi kvalitního produktu.

Dodnes se způsob získávání soli téměř nezměnil. Předává se z generace na generaci a přesto, že část výroby zajišťuje mechanizace, některé činnosti se dělají jako kdysi ručně. „Sklizeň“ trvá obvykle tři měsíce v období léta. Voda se přečerpává do odsolovacích lagun, kde ji suchý vítr mistral a vysoké teploty postupně vysušují. Koncentrace se postupně zvyšuje, až nakonec zůstane jen drahocenná sůl. Ročně se zde takto vyrobí asi 3 000 tun.

V okolí Zadaru si užijete dovolenou jako z katalogu.

Mezi lagunami tu vedou cestičky, kde se můžete klidně procházet. Výlet doporučujeme absolvovat s výkladem, který netrvá moc dlouho, ale dokonale vám přiblíží celý proces. V muzeu soli si můžete v klimatizované místnosti prohlédnout také krátké video. Najdete zde i obchůdek, kde koupíte sůl na „tisíc způsobů“. Skvělá je třeba hořká čokoláda s „květy soli“, tedy solí nejvyšší jakosti sbíranou pouze ručně. Jako zdroj energie na zpáteční cestu do Zadaru vám bude bohatě stačit. Po cyklostezce vedoucí podél silnice budete zpět tak akorát, abyste ještě stihli koupání v podvečerním slunci a vrátili kolo.

A od zítřka se už můžete zase jen válet! Anebo možná taky ne… Do hor je to na kole jen necelých čtyřicet kilometrů.