Od poloviny června do konce letních prázdnin míří do letovisek v chorvatské severní Dalmácii desítky tisíc českých turistů vesměs na týdenní pobyty k moři. Pokud chcete uniknout davům i přemrštěným letním cenám a nevadí vám, že v moři se teď ještě nevykoupete, tak od začátku května je ten správný čas. Ryanair totiž obnovuje přímou leteckou linku z Prahy do Zadaru.

Mimo obydlená území je pak vápencový terén ostrova pokryt olivovými háji, vinicemi a hlavně divokými porosty středomořské macchie.