Šumavské lyžování. Hitem Špičáku jsou členité tratě a nejprudší sjezdovka

Na Špičáku najdete sjezdovky všech barev a koneckonců i délek, protože se tu můžete sklouznout jak na kratší mírné sjezdovce, tak i na trati dlouhé 1 850 metrů. Na sjezdovkách se navíc často střídají prudší a mírnější pasáže.

Mojí oblíbenou sjezdovkou je na Špičáku červená trať č. 3, která hned na úvod servíruje carvovací plošinu s výhledem do železnorudské kotliny, následně se zalomí doprava, přičemž zalomí i svůj sklon. Po další mírnější pasáži následuje pověstný slalomák, který tu prověří nejednoho zkušeného lyžaře. Ne nadarmo se právě na této sjezdovce pravidelně pořádají krajské závody ve slalomu a obřím slalomu.

Podobně hravý a členitý charakter nabídne i vedlejší sjezdovka č. 2, které se také říká „U Zalomeného“. Jejími hlavními stavebními kameny jsou dva prudší padáčky a dvě carvovací náměstíčka, kde se můžete krásně opřít do oblouků. Dolní část sjezdovky je navíc příjemně rozšířená, takže tu můžete kroužit zprava doleva až do cíle.

Modrá sjezdovka č. 1 Turistická

Na Špičáku nechybí ani modrá sjezdovka, kterou je tu trať č. 1 Turistická. Nečekejte ovšem žádnou cvičnou placku, nýbrž poměrně rychlou a hezky sjízdnou modrou trať, která je opět zajímavě členitá a bude bavit i zkušené lyžaře. Naopak úplně nezkušeného lyžaře bych na tuto sjezdovku asi nebrala.

Ti, kteří si nejsou ve svých obloucích příliš jistí, ocení sjezdovku Spodní Šance. Jde o mírný široký svah obsluhovaný kotvovým vlekem. Tato sjezdovka je se svým vlídným sklonem a velkorysou šířkou vhodná hlavně pro děti a začátečníky, kteří jsou tu navíc od hlavních sjezdovek trochu odsunuti a mají tak čas a prostor soustředit se v klidu na přenášení váhy na spodní lyži.

Měřený slalom na Spodní Šanci

Jakmile si děti troufnou, můžou se bez obav vrhnout na měřený slalom, který má jen pár branek a je krásně otevřený, takže si tu užijí příjemně plynulou jízdu.

Horní Šance se naopak chlubí nejprudší sjezdovkou České republiky. Zatímco její horní úsek se upravuje, prostřední hlavní padák se sklonem 45 stupňů zůstává bez úpravy, takže jsme si tu vyzkoušeli pořádnou jízdu v boulích. Sjezd této tratě doporučujeme hlavně ve dnech, kdy hodně nasněží, protože pak si tu užijete nefalšovaný šumavský freeride, až vám díky prudkému sklonu bude sníh létat přes ramena.

V hlavním zázemí areálu pak najdete kromě jiného i plácek pro ty úplně nejmenší a nejméně zkušené, který je oplocený a vybavený pojízdným pásem, slalomovými zvířaty a podjezdovými brankami. Lyžařský park je strategicky umístěný tak, abyste na něj viděli i z pohodlí lehátka na terase hospůdky Blaženka.

Na Špičáku najdete sjezdovky všech barev i délek.

Důraz je na Špičáku kladený také na lyžařskou výuku, protože zdejší lyžařská škola má dlouholetou tradici a letos dokonce oslaví svoje 49. narozeniny. Kromě individuální a skupinové lyžařské výuky se tu děti mohou zúčastnit i sobotních a nedělních kurzů vždy od 9:30 do 15 hod (nechybí 30 min pauza na oběd), kdy jsou děti přibližně stejného věku a dovedností rozdělené do družstev maximálně o osmi žácích. Zároveň tu probíhá i dětská lyžařská školka vždy od 9:30 do 11:30, která je určená předškolním dětem ve věku 4–5 let. Více informací o víkendových kurzech najdete zde.

Tu „nejšumavštější“ atmosféru si na Špičáku užijete přímo na jeho vrcholu u výstupu sedačkové lanovky, kde vás na první pohled zaujme dřevěná rozhledna, na druhý pohled výhled do železnorudské kotliny a na třetí pohled barevný stánek s občerstvením. My jsme si tedy šumavské výhledy zpestřili posezením v lehátku s domácím punčem a curry hot dogem ze zmíněného stánku. Mezi moje další oblíbená „občerstvovací“ místa na Špičáku patří i kiosek U Sekyrek, kde vás na útulné terásce pohostí domácími dobrotami, nebo Blaženka v hlavním zázemí střediska s obslužnou restaurací a prosluněnou teráskou. Mým tipem na hezké zakončení lyžovačky na Špičáku jsou domácí lívance se zakysanou smetanou a ovocem.

Vrchol Špičáku

Špičák se letos může pochlubit kompletně novým zázemím s novou půjčovnou lyží i prostorem pro lyžařskou školu. Půjčovna je větší a zapůjčit si tu můžete kromě lyží a snowboardů také sáňky, nebo i biski pro vozíčkáře.

Hlavní novinkou je ovšem větší úschovný prostor v podobě vytápěných skříněk, které obsahují sušící stojany na boty a elektrickou USB přípojku pro nabíjení mobilů. Nechybí tu ani sportovní obchod a samozřejmostí je servis se stroji Wintersteiger. V zázemí lyžařské školy letos nově najdete dětský koutek na zabavení malých lyžařů i nelyžařů.