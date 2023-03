Komorní atmosféra a domácí kuchyně. Ve ski areálu Kunčice vládne pohoda

Kunčice se pomyslně dělí na Hájovnu a Triangl, přičemž obě části disponují hlavním zázemím s parkovištěm a pokladnami. Zatímco mírnější modré sjezdovky najdete na Hájovně, sportovní červené pak na Trianglu, který obsluhuje čtyřsedačková lanovka.

Mojí oblíbenou sjezdovkou je v Kunčicích červená trať č. 5, což je šikovný červený slalomáček, který je příjemně široký, po celé délce přehledný a je akorát tak dlouhý, abyste poctivě řezané oblouky zvládli vyšvihnout na jeden zátah. Velmi dobře se pokládá do obloučků i na modré sjezdovce č. 2 na Hájovně, která je sice s pomou určená spíše méně zkušeným lyžařům, nicméně jde o takový „odstín“ modré, která i sporťákům umožní díky vyšší rychlosti rytmické vykrajování oblouků.

Pohodový Ski areál Kunčice ocení také rodiny s dětmi.

Začátečníci a děti budou spíše využívat bezpečně oddělený cviční svah s lanáčkem v zázemí Hájovna, kde mají k dispozici i slalom se zvířátky a podjezdové branky. V dětském parku i na sjezdovkách můžete využívat služeb místní lyžařské školy, která nabízí hodinu individuální lyžařské výuky za 600 Kč. Celý ceník najdete zde. Zázemí na Hájovně dále zahrnuje pokladny, toalety, lyžařskou školu i půjčovnu lyží a restauraci U Pučmelouda.

Druhé nástupní místo Kunčic je u sedačkové lanovky Triangl, kde najdete rovněž pokladny, a také oblíbenou hospodu U Rumařů, která je už z našich reportů notoricky známá. Vaří se tu totiž poctivá česká kuchyně, kdy se od 11 do 15 hod podávají hotovky, které se každý den mění. Je to povětšinou sázka na jistotu, tak ani není potřeba dále pročítat jídelníček – my tu sáhli rovnou po cikánské vepřové pečeni a pečené krkovici se zelím a knedlíkem.

Hospoda U Rumařů

Velkým tahákem Kunčic je také aprés-ski bar Kulaťák, který najdete kousek pod výstupem sedačkové lanovky a díky rytmickým tónům hudby ho nemůžete minout. Kulaťák si tu šéfuje partička srdcařů, kteří pořádají víkendové akce stylem „od lyžařů pro lyžaře“, a tak se tu můžete zúčastnit například italské, tyrolské nebo třeba slovenské soboty.