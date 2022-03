Pisty Tanvaldského Špičáku ocení sportovci a ti, kdo ráno neradi vstávají

Vzdálenost z Prahy: 1 hod 30 min

Celodenní skipas dospělý: 890 Kč

Celodenní skipas děti od 6 do 14 let: 640 Kč

Děti od 0 do 5 let: 410 Kč

Celodenní skipas Junioři (do 17 let): 760 Kč

Celodenní skipas senioři (od 63 let): 760 Kč

Provozní doba lanovky: 8:30–16:00

Webová stránky: www.skijizerky.cz

Parkování: zdarma na obou parkovištích