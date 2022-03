Monínec: lyžaři najdou krásný manšestr nedaleko Prahy i v březnu

Monínec se může pochlubit 1 200 metrů dlouhou sjezdovkou Velkou, která je po celé délce obsluhovaná sedačkovou lanovkou. V horní části pak lyžaře pomáhá odbavovat ještě kotvový vlek. Parkoviště najdete u obou nástupišť, my obvykle volíme parkoviště právě u kotvového vleku, protože je blíž ke sjezdovce. Ráno tak stihneme i jednu přednostní jízdu dřív, než se rozjede lanovka. Ale pst, tento tip zůstane jen mezi námi!

Samozřejmě Monínec není záležitostí pro náruživé lyžaře, kteří hltají nalyžované kilometry. Na druhou stranu červený sklon Velké sjezdovky umožní i zkušenějším lyžařům vyseknout sérii sportovních oblouků, zatímco se třeba jejich děti učí lyžovat ve školičce.

O něco prudší a rychlejší je horní část sjezdovky, takže kdo by chtěl oželet pozvolnější dolní polovinu, může klidně hoblovat jen hořejšek na kotvě.

Ačkoli je sklon Velké sjezdovky značený červenou barvou, je díky své přehlednosti a nenáročnosti vhodná klidně i pro méně zkušené lyžaře a děti. Pokud chcete tedy třeba s dětmi vyrazit do Alp, mají na Monínci možnost naučit se jak na kotvě, tak na sedačkové lanovce, a to aniž by se následně musely bát strmých svahů.

Rodinný charakter střediska je tu znát už u příjezdu. Kousek pod hlavním zázemím je pro děti připravená dětská školička, a i když je na jinak zelené louce vysněžená jen menší část prostoru, je školička pěkně a logicky propracovaná. Například oceňujeme gumové rohožky jak u nástupu na pojízdný pás, tak i u jeho výstupu.

Dětský lyžařský park pod hotelem Monínec Dětský lyžařský park v hlavním zázemí

Děti mohly být seřazené vedle sebe v řadě, nikam jim to neujíždělo, a tak měli instruktoři čas v klidu dětem demonstrovat pluh, aniž by je museli chytat na svahu. Za krátkou chvilku jsme jako pozorovatelé byli svědky nejednoho zábavného cvičení s dostatkem akčních instruktorů. Hned u parku je navíc k dispozici zázemí ve vytápěném domečku včetně půjčovny lyží.

Druhým lyžařským parkem, jen o něco menším, je park vedle Hotelové sjezdovky pod Hotelem Monínec. Opět jde o stejný princip s pojízdným páskem obklopeným z obou stran mírným cvičným svahem. Na tomto místě už pak probíhala individuální výuka. Více k lyžařské školičce zde.

Červená sjezdovka Velká Červená sjezdovka Horní

Jakmile děti zvládnou lyžařské základy, mohou se přesunout jen o kousíček vedle, a to na zmíněnou Hotelovou sjezdovku, která je obsluhovaná dětskou pomou. Krátká mírná sjezdovka je jako dělaná pro pilování oblouků ať už v pluhu nebo v paralelu.

Užitečným tipem pro lyžaře může být i možnost servisu v Intersportu v hlavním zázemí areálu vedle pokladen. Servis se tu dělá i na počkání do 15 minut, a navíc na mašinách Wintersteiger. Kromě servisu si tu můžete zapůjčit i lyžařskou výbavu. Ceník půjčovného a servisu najdete zde.

Samoobslužná restaurace M2

Na oběd se na Monínci můžete vydat do restaurace hotelu Monínec nebo do samoobslužné restaurace M2 u nástupu na sedačkovou lanovku. V samoobslužné restauraci M2 dlouhodobě oceňujeme místo kluzké podlahy koberec, takže si přijdete stabilněji, když si v lyžákách nesete ke stolu tác s jídlem.

Na výběr tu je z jídel, jako je krkovička se zelím a knedlíkem (145 Kč), smažený řízek s bramborem (145 Kč), kuskus se zeleninou a kuřecím masem (130 Kč) nebo kynuté knedlíky s povidly a tvarohem (120 Kč). Jde tu o jedny z nejpříznivějších cen hlavních jídel, co jsme zatím v českých areálech viděli, a z jedné porce se pomalu nají dva.