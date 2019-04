Kam jezdili Češi v roce 2018. Cesta autem do Chorvatska opět vítězí

Zvyšuje se především zájem o Slovensko, které loni z druhé příčky sesadilo Itálii. Kromě Slovenska vzrostl zájem o Řecko a Egypt. Na dovolenou do zahraničí loni poprvé zamířilo více než pět milionů Čechů, plyne z údajů ČSÚ.



Chorvatsko žebříčku vévodí posledních dvacet let. Výjimkou byl rok 2015, kdy ho předčilo Slovensko. To se loni posunulo ze třetího místa na druhé. Do sousední země zamířilo na dovolenou 724 000 Čechů, což bylo nejvíc za poslední tři roky. Do Itálie loni vyrazilo 607 000 Čechů, ale ani druhý nejvyšší údaj za posledních osm let nestačil destinaci k obhájení pomyslného stříbra.

Čtvrtou nejvyhledávanější destinací Čechů bylo loni Řecko. Na tamní ostrovy vyrazilo 472 000 Čechů, což je nejvíce za posledních osm let. Meziroční nárůst byl více než čtvrtinový. Podle údajů řecké centrální banky loni turistika v Řecku vykázala nový rekord co do tržeb i počtu návštěvníků. Zemi navštívilo více než třicet milionů lidí, nejvíce bylo Němců.

První místa žebříčku zabírají země, kam Češi jezdí hlavně autem. Češi na dovolenou jezdí nejčastěji právě autem, byť loni tento způsob přepravy nepatrně oslabil. Do popředí se postupně dostává cestování letadlem, které loni poprvé využily více než dva miliony Čechů. Zájem o cestování autobusem polevil.

Pohled z Vidovy gory směrem k Zlatnimu ratu a k ostrovu Hvar

Z dalších dat ČSÚ vyplývá, že u Čechů stále převládá individuální organizace dovolených. Loni si cestu samo organizovalo přes dva a půl milionu lidí. Tomu se zvolna blíží dovolená organizovaná cestovní kanceláří nebo agenturou, jejichž služeb loni využilo poprvé více než dva miliony lidí. Češi tráví na zahraniční dovolené nejčastěji týden, méně časté jsou dva týdny.



Na dovolenou do zahraničí loni zamířilo na pět milionů Čechů, což bylo meziročně o dvě procenta více. V Česku strávilo dovolenou bezmála osm milionů Čechů.

Podle cestovních kanceláří v předprodejích zájezdů na letošní léto vede Turecko, kam se čeští turisté začínají ve velkém vracet. Zájem mají také o Egypt a Tunisko. U Turecka ani Tuniska statistici počty českých návštěvníků v posledních letech kvůli nízké návštěvnosti neuváděli. Do Egypta loni zamířilo 265 000 Čechů.

Nejvyhledávanější zahraniční destinace Čechů Země 2018 2017 Chorvatsko 813 000 850 000 Slovensko 724 000 615 000 Itálie 607 000 636 000 Řecko 472 000 371 000 Rakousko 328 000 446 000 Egypt 265 000 245 000 Španělsko 211 000 258 000 Bulharsko 167 000 214 000 Maďarsko 164 000 není uvedeno

Zdroj: ČSÚ, v žebříčku jsou uvedené počty českých turistů na cestách delších než čtyři dny.