Polovina Čechů tráví dovolenou v tuzemsku. Nad aktivním vyžitím vítězí relax

Typ preferované dovolené se pojí s konkrétním místem jejího trávení. Relaxační dovolenou si Češi častěji užívají u moře nebo na chalupě, poznávací dovolenou volí při cestování po České republice. Vyplývá to z dat výzkumné společnosti NMS Market Research pro firmu Toyota na výzkumném vzorku tisíc lidí.

Zároveň také platí, že když relax, tak se vším všudy. Až 61 procent si nejraději zajde na jídlo do místní restaurace. Vlastní potraviny si na dovolenou vozí desetina lidí a více než čtvrtina nakupuje v lokálních obchodech.

Desetina lidí tráví pravidelně svou letní dovolenou na chalupě. Pro výlety po tuzemsku jsou nejlákavější hrady a zámky (36 procent) a hory (24 procent). Následují návštěvy měst a koupališť.

Podle Českého statistického úřadu loni lidé v tuzemsku nejčastěji míří do míst ve Středočeském a Jihočeském kraji. Jihočeský kraj se stal v roce 2018 nejčastějším cílem delších a třetím nejčastějším cílem kratších cest. V zahraničí se největší oblibě opět těšilo Chorvatsko, pro kratší cesty Slovensko.

Cestování autem je jasnou volbou celkově pro 55 procent lidí. K moři se naopak více létá. Cestování letadlem má celkově 22 procentní podíl.



Odlišné představy o dovolené mají mladí lidé do 24 let. Zhruba pětina z nich vyznává během volna sportovní aktivity a více než polovina zamíří k moři. Střídají přitom destinace, na stejné místo jezdí jen devět procent z nich. Naopak starší ročníky nad 55 let jezdí stále na stejné místo ve čtvrtině případů. Jedno procento Čechů na žádnou dovolenou během roku nejezdí.