Další turistický rekord. Španělsko loni navštívilo 82,6 milionu turistů

Šest let za sebou stoupá počet turistů ve Španělsku. Podle předběžných údajů jich loni přijelo přijelo do země 82,6 milionu, což v porovnání s rokem 2017 bylo víc o 0,9 procenta. O 3,1 procenta na 90 miliard eur (2,3 bilionu Kč) vloni stouply jejich výdaje. Uvedla to ministryně turistiky Reyes Marotová.