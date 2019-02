Češi utratili za letenky miliardy, obrovský nárůst mají dálkové linky

V loňském roce se dveře na letištích netrhly. A to pražské si může gratulovat za rekordní rok. Letiště Václava Havla loni odbavilo 16,8 milionu cestujících, což je o devět procent více než v roce 2017. Nejrušnějším měsícem byl červenec, kdy prošlo branami všech terminálů průměrně 46 tisíc cestujících denně. Počet lidí s kufry, kteří nasedají do letadla na dovolenou nebo služební cestu, přitom každoročně roste už od roku 2013.

„Své lety z Prahy zahájily tři nové letecké společnosti a létat se začalo do celkem sedmi nových míst. Výrazně se nám dařilo posilovat spojení do dálkových destinací, a to v navyšování počtu frekvencí, kapacit i otevírání zcela nových linek. Díky tomu využilo dálková spojení s Prahou loni o 250 tisíc cestujících více, což představuje dvacetičtyřprocentní nárůst,“ upřesnil předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Podrobnější informace o číslech za rok 2018 najdete ZDE.

Rekordy hlásí i český prodejce letenek společnosti Asiana Letuška.cz. V roce 2018 zaznamenala obrovský skok, Češi si přes letenkový portál koupili 691 tisíc letenek za 6,3 miliardy korun, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2017. Čeští cestující si v minulém roce oblíbili dálkové destinace a zvýšil se i zájem o firemní cestování.

„V první polovině roku jsme zaznamenali rekordní nárůst, když jsme prodali 311 tisíc letenek a náš obrat díky tomu meziročně narostl o 22 procent,“ počítá ředitel letenkového portálu Josef Trejbal a dodává, že i když během léta prodeje klesly, šlo o historicky nejsilnější hlavní sezonu. Za červen a červenec si pak Češi koupili dalších 114 tisíc letenek.

Další letenkový boom přišel v září, a to především díky vyšším cestovním třídám a služebním cestám. „Již nevyhrává pouze nejnižší cena, ale i nabídka služeb či typ letadla. Podíl vyšších cestovních tříd stoupá především u dálkových letů, a sice meziročně o 23 procent na 5,2 procenta ze všech prodaných letenek,“ dodal Trejbal.

Čeští cestující mají na let stále vyšší požadavky, a tak se po sedmi letech zvýšila i průměrná cena letenky z 8 900 korun na 9 120 korun. Rádi si připlatíme za vhodnější let a vyšší třídu, ale také bereme ohled na určité typy letadel.

A kolik stála nejdražší letenka loňského roku? Rekordmanem jsou dva zpáteční palubní lístky v první třídě do Singapuru s přestupem ve Frankfurtu na letadlo A380. Jedna letenka stála 265 tisíc korun.

Paříž, Londýn, Španělsko

Mezi místa, kam nejčastěji balíme kufry, se už tradičně řadí Paříž, Moskva, Amsterdam či Londýn. Pokud jde o služební cestu, létají Češi nejčastěji do Londýna, Moskvy, Bruselu a Frankfurtu. Z dálkových destinací je to New York, Bangkok, Dubaj a Kolombo. V podobném pořadí se tyto destinace objevují i u jiných prodejců letenek.

Letiště Praha v roce 2018

„Skokanem v počtu odbavených cestujících se stala v meziročním srovnání Barcelona. Dále pak Budapešť, Londýn/Stansted, Madrid a Antalya. Z čistě dovolenkových destinací využilo nejvíc cestujících linky do Antalye, Heraklionu, Hurghady, Burgasu a Marsá Alam,“ doplnil mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.



I společnost Kiwi.com hlásí úspěšný rok, oproti roku 2017 jim celosvětově vzrostl prodej letenek o 47 procent. „Nejvíce se létalo do USA, Španělska, Thajska, Velké Británie a Itálie. Češi nejvíce nakupovali letenky do Prahy, Londýna, Barcelony, Říma a na Mallorcu. Podobné je to s letenkami objednanými s odletem z Česka - tam vedl Londýn, Barcelona, Řím, Paříž a Miláno,“ upřesnila za společnost Nina Černá.

A jaké mají cestující společnosti Kiwi.com návyky? Nejčastěji cestují v páru (41 procent), poté individuálně (29 procent) a následně ve skupinách (24 procent). Rodiny tvoří jen šest procent všech cestujících. Typický cestující má třicet let, průměrně tráví v cílové destinaci pět dní a letenky si objednává většinou sedm týdnů dopředu.

Dovolená? Pěkně dlouhá a se vším všudy

Když jede průměrný Čech v létě na dovolenou, zpravidla míří k letadlu s cílem Řecko nebo Egypt. Jednu z těchto destinací si pro svůj odpočinek loni vybralo 38 procent z nich. Podle statistik cestovní agentury Invia si rádi připlatí za čtyřhvězdičkové hotely s all inclusive a za komfortní cestování letadlem. Nejčastěji pak odjíždí na osm dní (63 procent všech turistů).

„Na prvním místě v žebříčku nejoblíbenějších dovolenkových zemí se v roce 2018 umístilo Řecko, kde strávilo dovolenou přes 21 procent Čechů se zakoupeným zájezdem. Nejčastěji to bylo na Krétě a na Rhodosu. Následoval Egypt, kam zamířilo 17 procent turistů, konkrétně do středisek Marsá Alam a Hurghada,“ upřesnila mluvčí společnosti Invia Andrea Řezníčková.

Nejoblíbenější dovolenková destinace? Vede Řecko a Egypt

Češi si tato místa volí kvůli dobrému poměru kvality a ceny. Pochvalují si kvalitní služby, čisté a dobře upravené pláže, průzračné moře a velkou nabídku doplňkových zážitků. „Průměrná cena zájezdu do Řecka vyšla loni na 17 980 korun za osobu a do Egypta na 17 243 korun za jednoho cestujícího,“ doplňuje Řezníčková. V závěsu za zmíněnými destinacemi byly Bulharsko, Turecko, Itálie a Tunisko.

Už dávno neplatí, že valná většina Čechů tráví svou dovolenou ve stanu a s doma usmaženými řízky nebo konzervami paštik. „Mezi Čechy jednoznačně vítězí v oblíbenosti čtyřhvězdičkové hotely. Na druhém místě jsou tříhvězdičkové. Co se týče stravy, nejčastější formou je all inclusive. Následuje polopenze a potom ultra all inclusive, což je vlastně neomezená konzumace pokrmů i alkoholu,“ komentuje trend ve statistikách Řezníčková s tím, že cestu po vlastní ose zvolilo loni pětkrát méně jejich klientů než pohodlný let.

Dovolenková nej za rok 2018 Země: Řecko a Egypt

Řecko a Egypt Destinace: Hurghada a Marsa Alam

Hurghada a Marsa Alam Typ hotelu: čtyřhvězdičkový

čtyřhvězdičkový Stravování: all inclusive

all inclusive Doprava: letecká

letecká Nejfrekventovanější den: sobota 21. července

sobota 21. července Nakupující: ženy

ženy Nejdražší zájezd: 11,1 milionu korun Zdroj: Invia.cz

Přestože dovolenková horečka loni odstartovala až v červenci a srpnu, kdy Invia prodala více než čtvrtinu všech zájezdů z celkového počtu za celý rok, Češi dovolenou plánují a kupují většinou v lednu. Největším trhákem loňského roku byla sobota 7. července, kdy odpočívalo na dovolené za hranicemi na 43 tisíc českých turistů.



„Lednový nárůst předpokládáme i letos, důvodem jsou hlavně first minute zájezdy, tedy dovolené zakoupené i několik měsíců dopředu. Je to jeden z rýsujících se trendů, že si Češi chtějí naplánovat volno dostatečně dopředu a mít větší výběr,“ vysvětluje Řezníčková.

I portál Letuška.cz potvrzuje enormní lednový zájem o letenky. „Stačilo deset dní nového roku a máme meziroční nárůst prodejů letenek o 16,5 procenta. Vypadá to, že leteckou dopravu letos opět využije rekordní počet Čechů,“ uzavřel Josef Trejbal.