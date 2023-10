Na lyže s rodinou? Salcburský Saalachtal nadchne sjezdovkami i adventními trhy

Přímo v srdci regionu Pinzgau, který je totožný s politickým okresem Zell am See a z České republiky je velice dobře dostupný, se nachází údolí Salcburský Saalachtal s lyžařskými areály Almenwelt Lofer a Unken Heutal. Lyžovat se zde naučilo již mnoho generací a rodiny tu dodnes nacházejí prázdninový ráj. Ne náhodou je tento region ostatně považován za nejpřívětivější rakouskou lyžařskou oblast pro rodiny. A to i za hranicemi této alpské země.

Kouzelný koberec pro začínající lyžaře

Areál Almenwelt Lofer nabízí celkem 46 kilometrů dokonale upravených sjezdovek, které obsluhuje deset sedačkových či kabinkových lanovek. Provozovatelé myslí i na malé lyžaře a tamní dětská část lyžařského areálu se pyšní sto čtyřicet metrů dlouhým kouzelným kobercem, který děti bez námahy vyveze na kopec. Areál je navíc držitelem mnoha cen srovnávajících přístupnost a obsluhu s ohledem na rodiny s dětmi.

Lyžování v Saalachtalu je pro děti zábava

Kdo preferuje spíše menší střediska, může vyrazit do nedalekého skiareálu Unken Heutal. V nadmořské výšce mezi 1000 a 1600 metry naleznete celkem čtyři vleky. Provozovatelé taktéž poskytují slevy pro rodiny.

Lyžařský servis je v Salcburském Saalachtalu promyšlený do nejmenšího detailu, vedle kyvadlových autobusů tu nabízejí své služby lyžařské školy, které se specializují na celé rodiny. A pokud by vám zdejší dvě střediska připadala málo, lze v rámci skipasu 3 Länder Freizeit-Arena vyrazit do dalších šesti areálů: Waidring–Steinplatte, Erpfendorf–Lärchenhof, Skilifte Kirchdorf, Skistar St. Johanner Bergbahnen, Bergbahn Pillersee – Buchensteinwand či Ski Area Winklmoosalm – Reit im Winkl.

Okruhy pro běžkaře i saně s koňmi

Běžkaři se mohou těšit na 80 kilometrů protažených stop, nejlepší jsou prý ty v údolí Heutal. V tisíci metrech nad mořem na příznivce běžkování vedle sportovního zážitku a výhledů čeká i pravý vysokohorský vzduch, který tělu jedině prospívá. Celkem mají lyžaři na výběr z třinácti různých okruhů, od krátkých dvoukilometrových až po jeden téměř padesátikilometrový nášup. Na ten si ale vyčleňte alespoň sedm hodin.

Vedle tradičního lyžování láká Salcburský Saalachtal na sněžnice. A hodně dokáže nabídnout i milovníkům skitouringu, tedy oddechovější verze skialpinismu. Komu by však procházky poblíž sjezdovek byly málo, může přes Hochalm vyrazit na pořádnou túru k vrcholu Sonntagshorn. Ti nejzkušenější pak mohou pokořit i vyšší vrcholy Seehorn, Kammerlinghorn a Skihörndl. Zde je však třeba plně důvěřovat svému vybavení, schopnostem a místní předpovědi počasí.

Prohlédněte si zimní krajinu Salcburského Saalachtalu ze zcela nového úhlu. Na saních tažených koňmi.

Až budete mít dost sjezdovek a neustálého soukání se do ztuhlých lyžařských bot, můžete se na Salcburský Saalachtal podívat i z romantického úhlu. Zamilované páry si jistě užijí procházku čerstvým prašanem po zdejších zimních turistických stezkách. Salcburský Saalachtal v tomto ohledu nabízí hned několik turistických tras rozdílné obtížnosti, vzdálenosti a převýšení. Na ty nejmenší tu čekají organizované noční sněžné procházky s lucernou i sáňkování. Pro milovníky klasické dětské zábavy – a rozhodně to nemusejí být jen děti – tu je připraveno hned deset kilometrů sáňkařských drah.

Chcete si spíš odpočinout a jen se kochat horami? Potom se prostě zachumlejte do deky a prohlédněte si zdejší zimní krajinu ze zcela nového úhlu: na saních tažených koňmi! Na výběr máte ze čtyř různých tras, které rozhodně stojí za vyzkoušení. Jízdy trvají v průměru zhruba hodinu, ta nejdelší pak zabere dvě hodiny.

Punč bez davů

Specifickým obdobím v Salcburském Saalachtalu je jednoznačně předvánoční čas. Poutní místo Maria Kirchental, které se nachází nedaleko vesnice Sankt Martin, hostí o víkendech 9.–10. prosince a 16.–17. prosince velmi oblíbené tradiční horské adventní trhy.

Místní zde období adventu obecně označují za „Stade Zeit“, tedy čas uklidnění či usebrání. Obávat se přílišného ruchu a hektického prodírání se davy, jak je obvyklé v centrech velkých měst, není třeba. A co může být v předvánočním potemnělém čase lepšího než si za padání vloček a záře světýlek v klidu vychutnat vůni a chuť punče či na ohni pražených mandlí a projít se mezi stánky s rakouskými dobrotami? To vše s působivým dohledem barokního kostela v pozadí.

Nejmladší se mohou zastavit u andělské pošty, rovnou napsat Ježíškovi a pak se už jen těšit. Součástí adventních trhů v Maria Kirchental jsou i koncerty, které bývají většinou zdarma. Když ale místním hudebníkům a zpěvákům něco přispějete, zlobit se určitě nebudou. Pomůžete tak navíc zachovat dlouhotrvající tradici.