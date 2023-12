Lyžování, fritule i Veternica. Adventní Záhřeb láká na unikátní atmosféru

Chorvatsko je už po desetiletí nejoblíbenější dovolenkovou destinací českých turistů. V létě do chorvatských přímořských letovisek zamíří odhadem 850 tisíc Čechů, jen málokdo z nich však obětuje aspoň malou část svého pobytu k návštěvě metropole Záhřebu. A jak by taky ne, břehy Jadranu jsou od hlavního města vzdáleny asi 170 kilometrů. V předvánočním období je však Záhřeb skvělá volba. Kromě svátečně osvětlených uliček a náměstí tu lze navštívit místní pamětihodnosti, v restauracích ochutnat chorvatské speciality, a pokud to počasí dovolí, můžete si dokonce poblíž města i zalyžovat.

Medvednica je jednou z nejlépe vybavených lyžařských oblastí na severu Chorvatska, k dispozici tu mají lanovku, lyžařské vleky a několik udržovaných sjezdovek, které pravidelně hostí i klání světového poháru v alpském lyžování.